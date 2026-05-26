Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης και χιλιάδες οπαδοί της αποχαιρέτησαν τον Πεπ Γκουαρδιόλα αποθεώνοντάς τον για μια τελευταία φορά.

Έπειτα από δέκα χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση πολλών τίτλων εντός και εκτός συνόρων, ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Και το έκλεισε μέσα σε αποθέωση, όπως του άξιζε.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε παρέλαση στους δρόμους της πόλης με ανοιχτό λεωφορείο για την κατάκτηση του FA Cup και του Carabao Cup και οι οπαδοί αποθέωσαν τους πάντες και πάνω από όλους τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος στη συνέχεια τόνισε πως δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για την απόφασή του να αποχωρήσει.

«Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλώς μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η στιγμή. Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αιώνια θα μείνουν μόνο τα συναισθήματα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι», ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.