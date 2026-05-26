Η Σακίρα θα είναι η φωνή του επίσημου τραγουδιού και για το Μουντιάλ 2026 και στο βιντεοκλίπ που κυκλοφόρησε συμμετέχουν και αστέρια όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Βινίσιους Ζούνιορ και ο Χάρι Κέιν.

Η Κολομβιανή σταρ ήταν αυτή που είχε αναλάβει το επίσημο τραγούδι σε προηγούμενες διοργανώσεις και το ίδιο θα γίνει και τώρα, με το «Dai Dai» για το οποίο συνεργάστηκε με τον Burna Boy.

Αυτό που απέμενε ήταν να παρουσιαστεί το επίσημο βιντεοκλίπ και έγινε και αυτό, με τη συμμετοχή κάποιων εκ των μεγαλύτερων αστεριών, όπως οι Μέσι, Εμπαπέ, Χάαλαντ, Βινίσιους και Κέιν.

Στο βιντεοκλίπ εμφανίζονται και οι Ghetto Kids Uganda, μια φιλανθρωπική ομάδα που βοηθάει παιδιά μέσω της μουσικής και του χορού, ενώ η Σακίρα αναμένεται να είναι από τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που θα τραγουδήσουν στο show που θα λάβει χώρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού του Μουντιάλ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.