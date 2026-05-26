Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δραματικές επικοινωνίες των αστυνομικών λίγο μετά τους πυροβολισμούς στον Χολαργό, όπου ο απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πυροβόλησε τη γιατρό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Στους διαλόγους που δημοσίευσαν οι «Αποκαλύψεις» ακούγεται αξιωματικός του Κέντρου Άμεσης Δράσης να επικοινωνεί με αστυνομικούς που έχουν σπεύσει στο σπίτι. Στις επικοινωνίες ακούγεται ότι σπεύδει ομάδα της ΟΠΚΕ, όπως και η στιγμή που αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί.

Ακολουθούν οι διάλογοι:

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Είστε στην οικία; Ποιος άλλος έχει φτάσει; Να δούμε μια εικόνα για το Κέντρο, παράκληση για το πού είναι ο δράστης και αν πατήσετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η ομάδα έχει ανέβει πάνω και αναζητεί τον δράστη;

Αστυνομικός στον Χολαργό: Ορθόν, αναζητεί τον δράστη.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ελήφθη. Με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη προσοχή για όλους τους συναδέλφους. Έχουμε κάποια ενημέρωση, για το πού είναι ο δράστης, αν είναι μέσα στο σπίτι ή αν έχει φύγει;

Αστυνομικός στον Χολαργό: Πιθανόν Κέντρο, στο σπίτι, στην οικία του.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Καλώς, έρχεται και ομάδα ΟΠΚΕ, η οποία είναι εξοπλισμένη για τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς δεν θα ενεργήσουμε μόνοι μας, δεν θα ενεργήσουμε μόνοι μας, επιχείρηση μέσα στην οικία. Θα τον καλέσουμε μόνο να βγει έξω. Δεν θα ενεργήσουμε μέσα.

Αστυνομικός στον Χολαργό: Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Έχουμε ενημερώσει, ένα, δύο, εσείς έχουμε κάνει τουρνικέ;

Αστυνομικός: Ορθόν, ορθόν.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ελήφθη, ελήφθη. Είναι χτυπημένη χαμηλά ή ψηλά στο πόδι;

Αστυνομικός: Έχουμε μπει στο σπίτι, Κέντρο, να ξέρετε έχουμε βρει το άτομο, δεν μπορούμε, έχουμε πάρει, δεν μπορούμε να δούμε αν έχει το όπλο στο χέρι του.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Το άτομο έχει αυτοτραυματιστεί;

Αστυνομικός: Δεν μπορούμε να το δούμε Κέντρο, είμαστε σε κάλυψη.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Μιλάει όμως; Ορθόν; Έχετε μαζί του συνεννόηση, σας μιλάει;

Αστυνομικός: Από το σπίτι, από τον ένα, δύο αυτοί, κάνουν σκοποβολή και οι δύο και έχουνε δύο όπλα 9άρια στο σπίτι, νόμιμα.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Το άτομο, μιλάτε μαζί με το άτομο;

Αστυνομικός: Έχει τραυματιστεί και πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ελήφθη, ελήφθη. Δεν ακουμπάμε τίποτα. Δεν αγγίζουμε τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

Αστυνομικός: Έχουμε το όπλο Κέντρο, το έχουμε απομακρύνει από τον δράστη.