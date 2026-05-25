Στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” εν ζωή μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία δέχτηκε τα πυρά του συζύγου της στο πόδι μετά από διαπληκτισμό που είχαν. Στη συνέχεια, ο άνδρας έστρεψε το όπλο προς το μέρος του και έδωσε τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ξανθίππης στον Χολαργό, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να είναι οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και μάλιστα βοήθησαν να σταματήσει η αιμορραγία της γυναίκας με χρήση τουρνικέ.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, κατείχε νόμιμα οπλισμό με σκοπευτικές άδειες.