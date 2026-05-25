Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026 στην περιοχή της Εφύρα Ηλείας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 21:50 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφύρας.

Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, ο σεισμός στην Ηλεία είχε εστιακό βάθος 25,7 χιλιομέτρων, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε αρκετές περιοχές του νομού.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Εφύρας, αλλά και σε άλλες πόλεις και χωριά της Ηλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από τον σεισμό των 3,9 Ρίχτερ, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.