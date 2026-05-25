Με τον Χάμες Ροντρίγκες στην αποστολή θα παραταχθεί η Εθνική Κολομβίας στο προσεχές Μουντιάλ που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλήφθηκε στους 26 παίκτες, όπως και ο Λουίζ Ντίαζ της Μπάγερν Μονάχου.

Η Κολομβία στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, το Κονγκό και το Ουζμπεκιστάν.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Κολομβίας

Τερματοφύλακες: Καμίλο Βάργκας (Άτλας), Νταβίντ Οσπίνα (Ατλέτικο Νασιονάλ), Άλβαρο Μοντέρο (Μαγιονάριος).

Αμυντικοί: Χουάν Μόχικα (Οσασούνα), Ντέιβερ Μασάδο (Ναντ), Ντάνιελ Μουνιόθ (Κρίσταλ Πάλας), Σαντιάγο Αρίας (Μπαΐα), Ντάβινσον Σάντσεζ (Γαλατασαράι), Γιον Λουκουμί (Μπολόνια), Γέρι Μίνα (Κάλιαρι), Βίλερ Ντίτα (Κρουζ Αζούλ).

Μέσοι: Τζέφερσον Λερμά (Κρίσταλ Πάλας), Ρίτσαρντ Ρίος (Μπενφίκα), Κέβιν Καστάνιο (Ρίβερ Πλέιτ), Χόρχε Καράσκαλ (Φλαμένγκο), Χάμες Ροντρίγκες (Μινεσότα), Χουάν Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ), Γκουστάβο Πουέρτα (Σανταντέρ) Χουάν Καμίλο Πορτίγια (Ατλέτικο Παραναένσε), Χάμιλτον Κάμπαθ (Ροζάριο Σεντράλ).

Επιθετικοί: Κάρλος Αντρές Γκόμες (Βάσκο ντα Γκάμα), Λουίς Σουάρεζ (Σπόρτινγκ), Γιον Κόρδοβα (Κράσνονταρ), Κούτσο Ερνάντες (Μπέτις), Τζον Αρίας (Παλμέιρας), Λουίς Ντίαζ (Μπάγερν Μονάχου).