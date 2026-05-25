Ο κρυφός ανταγωνισμός που προκαλούσε η εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση που διέθετε η Γωγώ Μαστροκώστα, αλλά και η απόλυτη ταπεινότητά της απέναντι στην ίδια της τη λάμψη, βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων που έκανε η Βάνα Μπάρμπα.

Η ηθοποιός προχώρησε σε μια αναπάντεχη αποκάλυψη για τη σχέση τους, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπιζε το γεγονός ότι αποτελούσε το απόλυτο θηλυκό της εποχής.

Πιο συγκεκριμένα, η Βάνα Μπάρμπα εξομολογήθηκε: «Αυτό το κορίτσι είχε κάτι μοναδικό. Ήταν ένα sex symbol τότε της εποχής και μάλιστα… τολμώ να πω ότι ήταν ίσως η μόνη που είχα ζηλέψει. Γιατί τότε έβγαινε ένα καινούργιο πλάσμα, και ήταν πραγματικά τόσο ποθητή, που δεν το καταλάβαινε. Μου έλεγε, «Μα γιατί μου μαζεύονται κάτω απ’ το σπίτι; Γιατί με κυνηγάνε;». Ήθελα να της πω, «Μα δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που έχεις». Και αυτό ήταν και η ομορφιά της».

Η αποστασιοποίηση από τα φώτα και ο κοινωνικός ρατσισμός

Μιλώντας στην εκπομπή Live News για την πορεία της εκλιπούσας, η ηθοποιός εξέφρασε το παράπονό της για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τις εντυπωσιακές γυναίκες, ενώ στάθηκε στην απόφαση της γυμνάστριας να αφήσει την καριέρα της στο Mega για να αφοσιωθεί στον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια.

«Ξέρεις καμιά φορά υπάρχει αυτή αυτός ο κοινωνικός ρατσισμός. Σεβόμαστε πάντα τους επιστήμονες, πολιτικούς, που καμιά φορά βαριόμαστε να τους ακούμε. Σεβόμαστε τους καλλιτέχνες, ανθρώπους αξιοσημείωτους που έχουν να πουν πολλά. Κι όμως, αυτό το πλάσμα με αυτή την ομορφιά που έγραψε τη δική της ιστορία… γιατί ακόμα και η ομορφιά γράφει ιστορία.

Και επειδή είμαστε μια χώρα σοβαροφανής, μια χώρα που την ομορφιά, παρόλο που την υμνήσαμε, πάντα την κρύβουμε για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Και την κρύβουμε και δεν της δίνουμε την αξία που της αρμόζει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι λέω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα πρώτα της χρόνια, εγώ τη θυμάμαι στο Mega μόλις είχε πρωτοβγεί, και ήταν πάντα, η ομορφιά της ήταν τόσο εντυπωσιακή. Και η ταπεινότητά της ήταν απίστευτη. Έλεγε, «Μα γιατί… ασχολούνται με μένα;». Δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο εξαιρετικά ερωτική και όμορφη ήταν. Η ομορφιά της ήταν ερωτική, έμπαινε μέσα και τους άφηνε όλους άφωνους. Μέχρι που στην πορεία της διαδρομής της, τα βαρέθηκε όλα και αποφάσισε να γίνει μητέρα και βρήκε και τον άνθρωπο που την αγάπησε και τον αγάπησε. Και ήταν ένα αξιοζήλευτο ζευγάρι. Αλλά να που καμιά φορά, η ζωή όταν φτιάχνεις έτσι όμορφα όνειρα και πλάθεις υπέροχα πράγματα, έρχεται και σου φέρνει και το… σκοτάδι. Που το αντιμετώπισε παλικάρια. Το αντιμετώπισε υπέροχα, δεν λύγισε».

Παράλληλα, η ηθοποιός μετέφερε τη βαθιά συγκίνηση που επικρατεί μεταξύ των φίλων της, σημειώνοντας ότι παρά τη μεγάλη ταλαιπωρία και τη νοσηλεία της, όλοι γνωρίζουν πως πλέον λυτρώθηκε.

«Όλοι εμείς οι φίλοι της τα τελευταία χρόνια, και μπορώ να πω ότι και χθες το βράδυ έπαιρνε ο ένας σε τηλέφωνο τον άλλον, παρόλο που πανηγύριζαν όλοι για την πατρίδα μας, για τον Ολυμπιακό… Άλλοι κλαίγανε εχθές, άλλοι ξέραν ότι λυτρώθηκε γιατί η κοπέλα είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ καιρό. Πολλά χρόνια. Τον τελευταίο καιρό είχε πέσει σε κώμα. Και δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Και σίγουρα και για το παιδί της, τη Βικτώρια… αυτό το πανέμορφο πλάσμα. Ούτε για τον Τραϊανό. Ούτε για κανέναν. Αν μου επιτρέπεις, είμαι βαθιά συγκινημένη, παρόλο που δεν ήμασταν κολλητές… Την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι η διαδρομή που ενώνει τους ανθρώπους» πρόσθεσε η Βάνα Μπάρμπα.

Ολοκληρώνοντας, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να θυμάται τη Γωγώ Μαστροκώστα, στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

«Η Γωγώ ήταν ένα παράδειγμα μιας αμίμητης ομορφιάς και ερωτισμού, αλλά με μια αξία ανθρώπινη. Δηλαδή, το αν πάψεις να έχεις μέσα σου φως, καλοσύνη και αρετή, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι οτιδήποτε, καμιά ομορφιά θα είχε σβήσει… Δεν θα ήθελα να τη δω όπως φεύγουν όλοι οι άνθρωποι, όπως φεύγουμε όλοι και όπως όλοι θα φύγουμε. Δεν θα ήθελα να τη δω έτσι, πραγματικά.

Θέλω να θυμάμαι αυτό το κορίτσι που έμπαινε μέσα και σάρωνε. Θέλω να θυμάμαι αυτή την υπέροχη μητέρα. Και αυτή την κοπέλα που κι εγώ ακόμα ανταγωνίστηκα. Να πω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Και να πω ότι αυτό είναι η ομορφιά στα νέα κορίτσια, που δεν χάνεται ποτέ. Ξέρω ότι εκεί που θα πάει θα τους γοητεύσει πάλι όλους. Καλό της ταξίδι».