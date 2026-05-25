Οι άγνωστες πτυχές της πολυτάραχης ζωής που είχε η πριγκίπισσα Νταϊάνα έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς πέντε ώρες απόρρητων ηχητικών ντοκουμέντων που η ίδια κατέγραψε πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.

Το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο παρέμενε κλειδωμένο για δεκαετίες, αποτυπώνει με τη δική της φωνή, τις σιωπές και το χαρακτηριστικό της γέλιο, τα συναισθήματα της απομόνωσης και της πίεσης που βίωνε, αποτελώντας τη βάση για μια νέα τηλεοπτική παραγωγή που φωτίζει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Η βρετανική εταιρεία παραγωγής Love Monday υλοποιεί τη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο «Diana: The Unheard Truth», η οποία είναι προγραμματισμένη να προβληθεί το 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

Οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κρυφά στα διαμερίσματα του Παλατιού του Κένσινγκτον και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στον δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον μέσω του κοινού τους φίλου, γιατρού Τζέιμς Κόλθουρστ, αποτελώντας το θεμέλιο για το αποκαλυπτικό βιβλίο «Diana: Her True Story» που εκδόθηκε το 1992. Μέχρι σήμερα, η κοινή γνώμη είχε λάβει γνώση μόνο ενός ελάχιστου μέρους των ταινιών.

Η Καμίλα και οι προβλέψεις για το μέλλον των Ουίνδσορ

Οι δημιουργοί της σειράς επισημαίνουν ότι το ηχητικό υλικό αναδεικνύει μια ιδιαίτερα οξυδερκή και διαισθητική πλευρά της προσωπικότητάς της, καθώς περιλαμβάνει άγνωστες τοποθετήσεις για τον Κάρολο Γ΄, την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, τον πρίγκιπα Άντριου, αλλά και για την καθημερινότητα με τα παιδιά της, Ουίλιαμ και Χάρι.

Η συναισθηματική φόρτιση εκείνης της εποχής αποδίδεται ανάγλυφα στην ιστορική της αποστροφή, η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στις καταγραφές. Κατά τη διάρκεια της μετέπειτα επίσημης συνέντευξής της στο BBC και τον Μάρτιν Μπασίρ, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν λίγο… πολυπληθής».

Παράλληλα, στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον, όπως ο προσωπικός της κομμωτής Σαμ ΜακΝάιτ, ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Κέι και η αστρολόγος Πένι Θόρντον, η οποία μάλιστα της είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς ότι δεν πρόκειται να στεφθεί ποτέ βασίλισσα.

«Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το κοινό θα ανακαλύψει μια εκπληκτικά διορατική Νταϊάνα, ικανή ακόμη και να προβλέψει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας».

Αυτή ακριβώς η ικανότητα καθιστά τις ηχογραφήσεις επίκαιρες, καθώς τα λεγόμενά της πριν από τρεις δεκαετίες μοιάζουν να φωτογραφίζουν τις τρέχουσες εσωτερικές διαμάχες του παλατιού, τη στάση του Χάρι και της Μέγκαν, τον πόλεμο με ταμπλόιντ μέσα ενημέρωσης και το αίσθημα εγκλωβισμού που εξακολουθεί να ταλανίζει τη δυναστεία των Ουίνδσορ.