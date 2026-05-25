Στη Μύκονο βρίσκεται για πολυήμερες διακοπές η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την παρουσία της στο νησί των ανέμων να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από κατοίκους, τουρίστες και περαστικούς.

Η εμφάνισή της στον Γιαλό αλλά και στο δημαρχείο Μυκόνου συνοδεύτηκε από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη και φιλική με όσους τη χαιρετούσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslive.tv, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαΐου με τον δήμαρχο Μυκόνου, Χρήστο Βερώνη, στο δημαρχείο του νησιού.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Μύκονο για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβειρας πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα προστασίας, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο να ελέγχει εξονυχιστικά τον χώρο πριν από την άφιξή της.

Παράλληλα, ένοπλοι άνδρες ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία βρίσκονταν συνεχώς δίπλα της, τόσο κατά τη μετακίνησή της στον Γιαλό όσο και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο δημαρχείο.

Ο δήμαρχος Μυκόνου υποδέχθηκε θερμά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσφέροντάς της ανθοδέσμη, ενώ ακολούθησαν αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αντιδημάρχους Δημήτρη Κουτσούκο, Γιώργο Μάγκα και Πέτρο Σταυρακόπουλο.

Η συζήτηση για το Σαν Φρανσίσκο και οι φωτογραφίες με κατοίκους και τουρίστες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνομιλία της με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Κουτσούκο, καθώς και οι δύο είχαν ζήσει για χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Οι δυο τους αντάλλαξαν αναμνήσεις από γνωστές γειτονιές, σημεία και αγαπημένα μαγαζιά της αμερικανικής πόλης, σε μία συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν αρνήθηκε φωτογραφίες και χαιρετισμούς από κατοίκους και επισκέπτες της Μυκόνου, με πολλ