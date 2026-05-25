Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης επτά ανθρώπων στο Λάος, οι οποίοι παραμένουν θαμμένοι στα έγκατα της γης εδώ και πέντε εικοσιτετράωρα. Οι χωρικοί μπήκαν σε σπήλαιο της επαρχίας Σαϊσομπούν αναζητώντας χρυσό, όμως οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνική πλημμύρα, αποκλείοντας κάθε δρόμο διαφυγής.



Το δημόσιο μέσο Laophattana News μεταδίδει ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει εξειδικευμένοι δύτες, καθώς οι προσπάθειες των αρχών και των κατοίκων να απαντλήσουν τα νερά με αντλίες δεν έχουν αποδώσει. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εντοπίσουν ίχνη ζωής των παγιδευμένων.



«Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε αν είναι ακόμη ζωντανοί», δήλωσε στο AFP η Μπούνκχαμ Λουάνγκλατ, υπεύθυνη ένωσης διασωστών του Λάος, σύμφωνα με την οποία περίπου 100 άνθρωποι μετέχουν αυτήν τη στιγμή στις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί.



Μεταξύ αυτών βρίσκονται 2 Ταϊλανδοί διασώστες και ένας Φινλανδός ειδικός που έχει έδρα στην περιοχή, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει το 2018 στη διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας παιδιών που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, στο Ταμ Λουάνγκ.



Τα αγόρια και ο προπονητής τους κατάφεραν να βγουν από το σπήλαιο ύστερα από 18 μέρες, χάρη σε μια αποστολή κατά την οποία όλος ο κόσμος κρατούσε την ανάσα του, με σχεδόν 10.000 ντόπιους και ξένους εθελοντές να εργάζονται μέρα και νύχτα.



Οι διασώστες στο Λάος απηύθυναν έκκληση το σαββατοκύριακο για να τους υποστηρίξουν συνάδελφοί τους από τη γειτονική Ταϊλάνδη κυρίως για να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο υλικό (αντλίες νερού, γεννήτριες και θερμικές κάμερες) προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί.



«Η αποστολή είναι δύσκολη εξαιτίας της βροχής. Αναγκαστήκαμε να ξαναβγούμε επειδή ανέβαινε η στάθμη του νερού», σημείωσε ο Ταϊλανδός διασώστης Σάκιτ Ταενγκτάν σε βίντεο που δημοσίευσε χθες, Κυριακή, στη σελίδα του στο Facebook, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το σπήλαιο αυτό σε απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Σαϊσομπούν βρίσκεται σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης και οι χωρικοί μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την είσοδο, σύμφωνα με τα συνεργεία διάσωσης.