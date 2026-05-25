Η Σιγκαπούρη επιχειρεί μια δύσκολη και ριψοκίνδυνη ισορροπία στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό χάρτη, προσπαθώντας να συνδυάσει την αυστηρή πάταξη του μαύρου χρήματος με την προσέλκυση των ισχυρών του πλανήτη. Η κεντρική τράπεζα και ρυθμιστική αρχή της χώρας (MAS) κάλεσε επίσημα τις ιδιωτικές τράπεζες να επιταχύνουν άμεσα τις διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμών για εύπορους πελάτες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της ασιατικής μεγαλούπολης ως κορυφαίου οικονομικού κόμβου, μετά από μια σειρά ηχηρών σκανδάλων ξεπλύματος χρήματος που προκάλεσαν τεράστιες καθυστερήσεις.



Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι τράπεζες οφείλουν να μειώσουν τον χρόνο αναμονής για το άνοιγμα λογαριασμού σε λιγότερο από έναν μήνα μέχρι το τέλος του έτους, όταν σήμερα ο μέσος όρος ξεπερνά τις έξι εβδομάδες. Η MAS ζητά οι έλεγχοι για την προέλευση του πλούτου των πελατών, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν ρευστά περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 500.000 δολαρίων, να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικοί και στοχευμένοι. «Το πιο γρήγορο άνοιγμα λογαριασμών θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου διαχείρισης πλούτου, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφαλείας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της MAS, Τσία Ντερ Τζιούν.



Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Σινγκαπούρης κλονίστηκε συθέμελα πριν από τρία χρόνια από μια τεράστια υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδεόταν με εγκληματική οργάνωση από τη νότια Κίνα. Πέρυσι, οι αρχές προχώρησαν σε νέες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονταν με απάτες στην Καμπότζη. Η αντίδραση της κεντρικής τράπεζας τότε ήταν αμείλικτη, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα σε πολλές τράπεζες για ελλιπείς ελέγχους. Ωστόσο, η υπερβολική γραφειοκρατία που ακολούθησε οδήγησε σε ακραίες καθυστερήσεις και σε μια λίστα αναμονής 18 μηνών για την έγκριση οικογενειακών επενδυτικών γραφείων (family offices).



Αυτή η κατάσταση κόστισε ακριβά στην αγορά της Σινγκαπούρης, η οποία άρχισε να χάνει το πλεονέκτημά της έναντι ανταγωνιστικών προορισμών, όπως το Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, που υποδέχονται τους ξένους επενδυτές με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες. Με τη νέα της παρέμβαση, η MAS ξεκαθαρίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να εστιάζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους μόνο σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου και να αποφεύγουν τα περιττά αιτήματα για επιπλέον έγγραφα, ώστε να μην δημιουργείται αδικαιολόγητο βάρος στις νόμιμες επιχειρήσεις.



Τα στελέχη των τραπεζών υποδέχθηκαν θετικά τα μέτρα, τονίζοντας ότι η παροχή μιας πιο απρόσκοπτης εμπειρίας στους πελάτες αποτελεί βασικό στόχο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει με εκπτώσεις στη σωστή διαχείριση κινδύνου, σύμφωνα με τους Financial Times.