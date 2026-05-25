Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία συγκαλεί εσπευσμένα έκτακτη σύσκεψη με τις διοικήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης για αύριο, Τρίτη. Αιτία της αναστάτωσης είναι οι πρωτοφανείς κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας που έφερε στο φως η εμφάνιση των νέων, πανίσχυρων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, με αιχμή του δόρατος το πολυσυζητημένο Claude Mythos Preview της εταιρείας Anthropic.



Η ΕΚΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το Mythos, το οποίο δοκιμάζεται σε περιορισμένο κύκλο κυρίως στις ΗΠΑ, κατάφερε να εντοπίσει χιλιάδες σοβαρά κενά ασφαλείας σε λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Το γεγονός αυτό προκαλεί τρόμο, καθώς αν αυτά τα εργαλεία πέσουν στα χέρια κακόβουλων χάκερ, οι συνέπειες για την οικονομία και τη δημόσια ασφάλεια θα είναι ολέθριες.



«Σε μουσικούς όρους, το αντάντε ίσως ήταν αρκετό μέχρι σήμερα, αλλά τώρα πρέπει να πάμε σε πρέστο», δήλωσε χαρακτηριστικά στους Financial Times ο Φρανκ Έλντερσον, αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ζητώντας από τις τράπεζες να τρέξουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα τις διαδικασίες θωράκισης.



Το μεγάλο πρόβλημα για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα είναι ότι η Anthropic δεν τους δίνει πρόσβαση στο συγκεκριμένο μοντέλο AI. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ πιέζει τις αμερικανικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και έχουν πρόσβαση στο Mythos, όπως η JPMorgan Chase, να μοιραστούν άμεσα τις πληροφορίες με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.



Ο Έλντερσον εξήγησε ότι πλέον οι χάκερ μπορούν να αποκωδικοποιήσουν ένα κενό ασφαλείας μέσα σε μόλις 30 λεπτά από τη στιγμή που μια εταιρεία λογισμικού βγάζει ένα διορθωτικό πρόγραμμα (patch). Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν τις αναβαθμίσεις αστραπιαία και όχι μετά από εβδομάδες.



Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης στο Claude Mythos δεν αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια. «Αυτό που συμβαίνει αλλάζει πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού. Θέλουμε οι τράπεζες να το δουν με απόλυτη σοβαρότητα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα», κατέληξε το στέλεχος της ΕΚΤ, δίνοντας το στίγμα της κρισιμότητας της κατάστασης, σύμφωνα με τους Financial Times.