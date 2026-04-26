Σε μια περίοδο όπου η τραπεζική εμπειρία μετασχηματίζεται με ταχύτητες που μέχρι πρόσφατα θα φάνταζαν πρωτόγνωρες, η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και τον ανθρώπινο παράγοντα αποκτά καθοριστική σημασία.

Οι πελάτες έχουν ήδη περάσει σε μια νέα φάση ωριμότητας: δεν εντυπωσιάζονται απλώς από την ψηφιακή καινοτομία, αλλά την θεωρούν αυτονόητη.

Αυτό που αναζητούν είναι συνέπεια, αμεσότητα και κυρίως μια ενιαία εμπειρία που να λειτουργεί απρόσκοπτα, ανεξαρτήτως καναλιού. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για εμπιστοσύνη· την επαναπροσδιορίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Χριστίνα Θεοφιλίδη, γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, σκιαγράφησε τις βασικές κατευθύνσεις για την επόμενη ημέρα της τραπεζικής εμπειρίας:

Η τραπεζική εξυπηρέτηση εισέρχεται σε ένα σταθερά υβριδικό μοντέλο, όπου η ταχύτητα των ψηφιακών καναλιών συνδυάζεται με την αξία της φυσικής παρουσίας. Δεν πρόκειται για εναλλακτικές επιλογές, αλλά για ένα ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης που οφείλει να λειτουργεί αδιάλειπτα.

Οι πελάτες δεν επιλέγουν πλέον κανάλι εξυπηρέτησης, αλλά απαιτούν μια συνεκτική και απρόσκοπτη εμπειρία σε όλα τα σημεία επαφής. Η έννοια της ενιαίας εμπειρίας δεν είναι ζητούμενο, αλλά βασική απαίτηση.

Η ψηφιακή τραπεζική έχει εδραιωθεί ως βασικός πυλώνας, με πάνω από το ένα τρίτο των λιανικών πωλήσεων να πραγματοποιείται online, ενώ σε προϊόντα όπως τα καταναλωτικά δάνεια το ποσοστό ξεπερνά το 90%, αποτυπώνοντας τη σαφή μετατόπιση της συμπεριφοράς των πελατών.

Η καλή λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών δεν αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά βασική προϋπόθεση. Οι χρήστες θεωρούν δεδομένη την ποιοτική εμπειρία και αντιδρούν άμεσα όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.

Την ίδια στιγμή, η ανθρώπινη επαφή διατηρεί κομβικό ρόλο, ιδιαίτερα σε πιο σύνθετες τραπεζικές ανάγκες, όπου η παρουσία εξειδικευμένων συμβούλων ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η ανάγκη για συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στη γνώση, την ενσυναίσθηση και τη διαθεσιμότητα, αλλά και στα εργαλεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη δημιουργεί χειροπιαστή αξία για το τραπεζικό σύστημα, βελτιώνοντας την ανίχνευση απάτης, μειώνοντας τις ψευδείς απορρίψεις συναλλαγών και επιταχύνοντας διαδικασίες όπως οι έλεγχοι AML/KYC.

Παράλληλα, η αξιοποίηση AI στα contact centers επιτρέπει υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας σε ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ενώ ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω αυτοματοποίηση.

Ειδικά για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η ψηφιακή βοηθός Sophia λειτουργεί ήδη ως ενιαίο σημείο πρόσβασης σε τραπεζικές πληροφορίες, επιτρέποντας ενημέρωση για υπόλοιπα και συναλλαγές, ενώ σύντομα θα υποστηρίζει και την εκτέλεση συναλλαγών μέσω φυσικής συνομιλίας.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναδεικνύεται το μοντέλο του «agentic banking», όπου συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό του πελάτη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με στόχο μια πιο άμεση, προσβάσιμη και συμπεριληπτική τραπεζική εμπειρία.

Οι παραπάνω τάσεις, όπως αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, αποτυπώνουν τη μετάβαση του τραπεζικού συστήματος σε ένα μοντέλο όπου η τεχνολογία και ο ανθρώπινος παράγοντας λειτουργούν συμπληρωματικά, με επίκεντρο την εμπειρία και την εμπιστοσύνη του πελάτη