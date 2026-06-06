Δύσκολα περνάει η αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας στην προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.

Η αποστολή των Νορβηγών προπονείται υπό αποπνικτική ζέστη στο Γκρίνσμπορο των ΗΠΑ, με τον Χάαλαντ και την παρέα του να ολοκληρώνουν εξαντλημένοι τις προπονήσεις και μόνο με τα σορτσάκια!

Μάλιστα κατά την διάρκεια των προπονήσεων το τεχνικό τιμ κάνει συνεχώς διαλείμματα στο πρόγραμμα, για να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές.