Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα επέλεξαν να γιορτάσουν την αγάπη τους το απόγευμα του Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Παρότι το ζευγάρι έχει ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή τελετή ανταλλαγής όρκων αγάπης στο πολυτελές resort Mar Azur, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και ρομαντισμό.

Στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή βρέθηκαν αρκετά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, προκειμένου να τιμήσουν την αγαπημένη ηθοποιό και τον γνωστό μπασκετμπολίστα.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Φαίη Σκορδά μαζί με τον σύντροφό της, η Λένα Δροσάκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ευγενία Σαμαρά.

Τα βλέμματα, ωστόσο, συγκέντρωσε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία επέλεξε μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία για την περίσταση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την κομψή εμφάνισή της.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από βίντεο και στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από στενά φιλικά της πρόσωπα, η ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο κυκλαδίτικο νησί.