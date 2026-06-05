Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της Βασιλικής από την Καλαμάτα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι, με δράστη τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ύστερα από έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού, ενώ ο 50χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα του με θανάσιμο τραυματισμό.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση προστίθεται στη μακρά λίστα των γυναικοκτονιών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

Αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, αποκαλύπτοντας ένα σκηνικό ακραίας βίας μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το θύμα έφερε συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι σε όλο το σώμα, με δύο από αυτά στην καρδιά να αποδεικνύονται θανατηφόρα. Οι πληγές εντοπίζονται σε πρόσωπο, λαιμό και θώρακα, ενώ όπως προκύπτει, μεγάλο μέρος των χτυπημάτων επιφέρθηκε όταν η γυναίκα είχε ήδη καταρρεύσει στο πάτωμα, σε στάση άμυνας, επιχειρώντας να προστατευτεί.

Την ώρα που εκτυλισσόταν η φονική επίθεση, στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα στην υπόθεση.

Ο 41χρονος σύζυγος και καθ’ ομολογία δράστης οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών, εμμένοντας στον ισχυρισμό ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, εκδοχή που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι καταθέσεις έρχονται να ανατρέψουν τον ισχυρισμό του, ενώ ακόμη και στο οικογενειακό του περιβάλλον επικρατεί σοκ, με τον πατέρα του να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Και εγώ χωρισμένος είμαι αλλά εγώ δεν έκανα αυτό που έκανε ο γιος μου, αυτή είναι η διαφορά».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 39χρονη φέρεται να ζούσε υπό καθεστώς ελέγχου και κακοποίησης, με αναφορές σε συνεχή παρακολούθηση, περιορισμό κινήσεων και παρεμβατική συμπεριφορά, όπως χρήση ψεύτικων προφίλ και ενδεχόμενη παρακολούθηση της συσκευής της.

Πίσω από την εικόνα μιας γυναίκας που αγαπούσε τον χορό και ήταν ενεργή στα social media, περιγράφεται μια καθημερινότητα ασφυκτική, που – σύμφωνα με μαρτυρίες – εξελισσόταν μακριά από τα βλέμματα του περιβάλλοντος, μέχρι την τραγική κατάληξη.

Τι είπε η δικηγόρος στην οποία απευθύνθηκε η 39χρονη



Μια δικηγόρος μίλησε το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ για τη συνάντηση που είχε με την 39χρόνη Βασιλική πριν το μοιραίο τέλος της.

Τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού είχαν αναφέρει στο σχολικό τους περιβάλλον ότι οι γονείς τους αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα.

«Έλεγε πολλές φορές ότι είναι στεναχωρημένη γιατί ‘’τσακώνονται συνέχεια οι γονείς μου στο σπίτι’’. Ότι το βράδυ ξυπνούσε από τους καυγάδες τους, τους έντονους, και τέτοια πράγματα μας έλεγε το παιδί. Και ότι έκλαιγε, πριν δυόμιση περίπου εβδομάδες. Έλεγε ότι χώρισαν οι γονείς της».

«Όταν ήρθε στο γραφείο μου, μετά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ‘’με περιμένει από κάτω’’. Ήταν τρομαγμένη, ήταν πολύ κουρασμένη, γιατί ταυτοχρόνως έλεγε ‘’αχ τώρα, μην έρθει και μπει μέσα στο γραφείο σας’’. Μου έλεγε και τέτοια. Και την έψαχνε με το κινητό. Ακούστε τι άλλο μου είπε. Της λέω ‘’και πώς σε ψάχνει το κινητό;’’. Μου λέει: ‘’Εγώ συνηθίζω… κοιμάμαι… έχω το κινητό στο μαξιλάρι μου. Όμως νομίζω ότι κάτι μου δίνει και αποκοιμιέμαι. Και μου παίρνει και το κινητό’’. Πριν από μια βδομάδα περίπου από τώρα, και ενώ ήμουνα στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε να με αναζητήσει στο δικαστήριο. Και να μου πει, χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, ότι ‘’να ξέρετε, τα βρήκαμε με τον τάδε, δεν θα προχωρήσω’’. Και θυμάμαι ότι και τότε ακόμα, την παρακολουθούσε! Και εκεί που ήρθε, τον είδα! Και μέσα.. στο ισόγειο, στο Δικαστήριο. Μετά έμαθα, αυτό που έγινε», είπε η δικηγόρος στην οποία απευθύνθηκε η 39χρονη.

Μάλιστα, μήνες πριν από τη δολοφονία, φίλη της 39χρονης φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία ζητώντας βοήθεια, όταν η ίδια δεν απαντούσε στα τηλέφωνά της.

«Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την Αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας ‘σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει’».

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, γειτόνισσα είχε καλέσει την Αστυνομία έπειτα από ακόμη έναν άγριο καυγά του ζευγαριού. Όταν όμως έφτασε το περιπολικό, η 39χρονη δεν ήθελε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Αγωνία για τα παιδιά της 39χρονης

Μετά τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, το ενδιαφέρον και η αγωνία όλων έχουν στραφεί στα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία έμειναν ορφανά και καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

Η αδερφή της δολοφονημένης Βασιλικής, που είχε εκφράσει την επιθυμία της να αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών, φέρεται να είπε στις αρχές πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

Εξετάζεται ως πιθανή λύση η ανάθεση της επιμέλειας στη γιαγιά των παιδιών με την υποστήριξη δικαστικού συμπαραστάτη. Για την ώρα πάντως, τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των ιατρών.