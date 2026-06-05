Έχοντας λάβει το μέγιστο της προθεσμίας που μπορεί, ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης Βασιλικής από την Καλαμάτα, προετοιμάζει με τον δικηγόρο του την απολογία ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου.

Μια απολογία που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι εστιασμένη στο να καταδειχθεί πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά έγινε εν βρασμώ ψυχικής ορμής. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα επικαλεστεί υλικό από τις παράνομες ηχογραφήσεις της συζύγου του, οι οποίες έχουν εντοπιστεί σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και αναλύονται ήδη από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι εκεί ίσως να βρίσκεται το «κλειδί» για το δολοφονικό αμόκ του 41χρονου λογιστή – με το σπίτι και το γραφείο του να έχουν γίνει «φύλλο και φτερό».

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, στη δικογραφία αναμένεται να ενταχθούν νέα στοιχεία που θα δείξουν πως το έγκλημα δεν έγινε με τον καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθε στα χέρια της υπεράσπισης μόλις το πρωί της προηγούμενης Τετάρτης, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν άφησε επαρκή χρόνο για τη μελέτη της.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αυτές οι ηχογραφήσεις: εάν δηλαδή υπήρχε κοριός ή κάμερα μέσα στο σπίτι.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως παρά το γεγονός ότι, όπως προκύπτει πλέον, υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον της γυναίκας που γνώριζαν ότι δεχόταν τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία επί σειρά ετών, η πληροφορία αυτή δεν έφτασε ποτέ στις αστυνομικές Αρχές.

«Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία», διευκρίνισε.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου παράλληλα υπογράμμισε ότι ενδεχομένως η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών να μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη, επισημαίνοντας πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έγινε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη που να δημιουργεί σχετικές υποψίες στους αστυνομικούς.

Μάλιστα, στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της και δεν παρουσίαζε εικόνα που να προκαλεί ανησυχία. Όπως εξήγησε η κα Δημογλίδου, οι αστυνομικοί φρόντισαν να την απομονώσουν από τα παιδιά της προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί της ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά.

Κάνοντας ειδική αναφορά στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι η σορός της γυναίκας έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και χτυπήματα, ενώ καταγράφηκαν και αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι το θύμα επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη.

«Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που διαθέτει μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχουν δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να λάμβανε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς να το γνωρίζει, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία, κάτι που, όπως είπε, θεωρείται βέβαιο από την έρευνα των Αρχών.