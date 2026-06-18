Ο Πάνος Σόμπολος, ο πιο δημοφιλής και αγαπητός από τους δημοσιογράφους του αστυνομικού ρεπορτάζ και όχι μόνο, μιλά στο Newsbeast για την εμπειρία των 45 χρόνων σε εγκλήματα, καταστροφές και πολιτικές δολοφονίες. Θυμάται όσα έχει ζήσει, συγκλονιστικά και απίστευτα περιστατικά στη μακρόχρονη καριέρα του και πάντα στο πεζοδρόμιο.

Ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ και δάσκαλος για πολλούς δημοσιογράφους που διάλεξαν αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ, θυμάται στιγμές που στις καταστροφικές φωτιές κόστισαν πολλές ανθρώπινες ζωές, μιλά για τις πόρτες που χτυπούσε σε σπίτια σε χωριά, ώστε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο της οικογένειας, αν υπήρχε, ώστε να δώσει το ζωντανό ρεπορτάζ στην κρατική τηλεόραση.

Ο Πάνος Σόμπολος αναφέρει τις παγίδες του κάθε ρεπορτάζ και, όπως λέει, προτιμά να χάσει την πρωτιά, αρκεί να έχει διασταυρώσει την κάθε πληροφορία που έρχεται, που τελικά πολλές φορές έχει αποδειχτεί λάθος.

Θυμάται, επίσης, ένα περιστατικό πολλά χρόνια πριν σε ένα χωριό, όπου είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά. Έπρεπε να βγει στο νυχτερινό δελτίο τα μεσάνυχτα στην κρατική τηλεόραση. «Χτυπούσα πόρτες σπιτιών για να βρω τηλέφωνο ώστε να βγω να δώσω το ρεπορτάζ», λέει.

Τα 8 βιβλία του Πάνου Σόμπολου είναι πάντα αφιερωμένα στους δικούς του ανθρώπους.

Το βιβλίο του, το όγδοο κατά σειρά, περιλαμβάνει γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, όπως η δολοφονία της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της, οι άγριες δολοφονίες της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ένας αγρότης σκότωσε τη σύζυγό του, επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια.

Ένας άλλος τη σκότωσε, επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό, όταν επέστρεψε από τη δουλειά του.

Κάποιος άλλος συζυγοκτόνος την έπνιξε σε πιθάρι με κρασί επειδή, όπως ισχυρίστηκε, μεθούσε, ενώ αμέσως μετά τα σαράντα της γυναίκας του ξαναπαντρεύτηκε.

Άλλος κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που είχε φυλακισμένη στο σπίτι του και η σύζυγός του βιντεοσκοπούσε όλες τις σκηνές.

Πολλά τέτοια εγκλήματα ίσως να θεωρούμε ότι είναι προϊόν μυθοπλασίας, όμως όπως φαίνεται το έγκλημα στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο έχει αλλάξει και η ζωή για ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω μας δεν έχει καμία αξία.