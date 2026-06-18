«Είναι μέρες αυτές για να αναλύσουμε το νομικό κομμάτι για το ποια θα είναι η απόφαση για έναν γυναικοκτόνο;», διερωτήθηκε δημόσια η Φαίη Σκορδά με αφορμή τις πρόσφατες γυναικοκτονίες και τις νομικές τοποθετήσεις.

Η τοποθέτηση της δικηγόρου και στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», προκάλεσε την άμεση αντίδραση της παρουσιάστριας. Η κυρία Γρατσία σημείωσε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική της παρουσία: «Δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στο νόμο. Ο όρος “γυναικοκτονία” εισάγει μια διάκριση».

Η συγκεκριμένη αναφορά σχολιάστηκε λίγη ώρα αργότερα στο «Buongiorno», με την παρουσιάστρια να εστιάζει στη χρονική συγκυρία της δήλωσης.

Η αντίδραση στο πλατό για τη χρονική συγκυρία

Η παρουσιάστρια μετέφερε στο τηλεοπτικό κοινό την έκπληξή της για το γεγονός ότι άνοιξε μια τέτοια συζήτηση τη δεδομένη στιγμή.

«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στο «Κοινωνία ώρα Mega, είχαν καλεσμένη την Μαρία Γρατσία η οποία είναι δικηγόρος και για αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού. Μου έκανε εντύπωση γιατί την ώρα που είμαστε όλοι μουδιασμένοι με αυτά που συμβαίνουν, πώς γίνεται να υπάρχει μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση; Την ημέρα που γίνεται η κηδεία της γυναίκας που σκοτώθηκε από τον άντρα της τον αστυνομικό… Και είναι μία ακόμα γυναικοκτονία… Και συζητάμε πάλι αν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος γυναικοκτονία ή όχι μια τέτοια μέρα!», δήλωσε στην έναρξη της τοποθέτησής της.

Το ερώτημα για τον σεβασμό στα θύματα

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε γύρω από το συναίσθημα των οικογενειών που πλήττονται από αυτά τα εγκλήματα και τη συχνότητα με την οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Είναι μέρες πένθους, είναι μέρες που μάνες πάλι έχουν χάσει παιδιά. Δεν είναι αδικοχαμένες οι γυναίκες που τις έχουν σκοτώσει; Και μαθαίνουμε κάθε πέντε μέρες ακόμα μία γυναικοκτονία, ακόμα μία γυναικοκτονία», υπογράμμισε η παρουσιάστρια.

Ολοκληρώνοντας τη θέση της, έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας της μνήμης των θυμάτων, συνδέοντας το θέμα με την επικαιρότητα των ειδήσεων.

«Κι αυτές μάνες δεν είναι; Και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός για το πώς πρέπει να αναφερόμαστε; Είναι οι μέρες αυτές για να ακούγονται τέτοια πράγματα; Την επόμενη μέρα που το επόμενο θέμα στο δελτίο ειδήσεων ήταν η κηδεία; Τα θύματα αυτά δεν χρειάζονται έναν σεβασμό;», κατέληξε.