Την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας μιας 21χρονης Ισπανίδας φοιτήτριας στο κεντρικό Μεξικό ζήτησε τη Δευτέρα η Μαδρίτη. Η νεαρή έχασε τη ζωή της το Σάββατο στην πολιτεία Μορέλος, με τις μεξικανικές εισαγγελικές αρχές να διερευνούν την υπόθεση με βάση το πρωτόκολλο για γυναικοκτονία.

🔴ÚLTIMA HORA | EL PAÍS ha accedido a un vídeo en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española asesinada en Morelos, Claudia Tacoronte, huyendo con una mochila de la escena del crimen a las 20.50 horas del pasado sábado 12 de septiembre.



Ante el ataque, la… pic.twitter.com/8V1eOTscru — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 14, 2026

«Θέλουμε να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στον Τύπο, προσθέτοντας ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια της νεαρής.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos colocaron un pupitre con una ofrenda floral para la alumna de nacionalidad española Claudia Tacoronte Aguilera, quien fue asesinada en un presunto asalto al salir de la Casa de Cultura de Cuautla.



📹Alejandro López pic.twitter.com/6S3P8GhpKM — REFORMA (@Reforma) September 14, 2026

Η Κλαούντια Τακορόντε, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας, βρισκόταν στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος.

Το πτώμα της εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο Casa de Cultura στην Καουάτλα, στην πολιτεία Μορέλος, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα.

Mataron a una estudiante española de intercambio en Cuautla, Morelos



Claudia Tacoronte, de 21 años, estudiaba en la UAEM y fue asesinada durante un asalto el sábado



“Lamentable”, dijo la presidenta



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/e73BGRrtmE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 14, 2026

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία, ότι η φοιτήτρια υπέκυψε αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι. Βρισκόταν στη Μορέλος για χρονικό διάστημα μικρότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας Φερνάντο Μπλουμενκρόν, που διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν στο πολιτικό κέντρο για να παρακολουθήσει φεστιβάλ που αφορούσε φαρμακευτικά φυτά.

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας Άνα Ρεδόνδο τόνισε χθες μέσω X ότι η ανταλλαγή της νέας θα έπρεπε να της προσφέρει «εμπειρία μάθησης και ελευθερίας», προσθέτοντας πως η σεξιστική βία «δεν γνωρίζει σύνορα ούτε ηλικία».

Claudia tenía 21 años y era estudiante de Erasmus en México, una experiencia que debió ser de aprendizaje y de libertad. Pero la violencia machista no sabe de geografía ni de edad. Mi más sincero pésame y un abrazo a sus seres queridos y a la comunidad universitaria de Granada. https://t.co/63kw0xTHZQ — Ana Redondo (@_anaredondo_) September 14, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν υποστήριξη στην έρευνα που διενεργείται.

Σπουδαστές στο μεξικανικό πανεπιστήμιο πήραν μέρος σε σιωπηλή δέηση χθες Δευτέρα και κάλεσαν τις αρχές να εγγυηθούν την απόδοση δικαιοσύνης. Κάποιοι ζήτησαν ακόμη να αυξηθεί η προστασία για τις φοιτήτριες, τονίζοντας άλλες πρόσφατους θανάτους γυναικών στην πολιτεία.

#Local | La UAEM despide a Claudia entre flores, veladoras y lágrimas



Estudiantes del ICE rindieron homenaje a la joven española asesinada en Cuautla y exigieron justicia



La comunidad estudiantil del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Campus Chamilpa, rindió este… pic.twitter.com/eDRTvLPGyo — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) September 14, 2026

Στη Γρανάδα, το πανεπιστήμιο όπου φοιτούσε καταδίκασε τη δολοφονία και τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της νεαρής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, το πανεπιστήμιο αποφάσισε παράλληλα να ακυρώσει την έλευση τριών φοιτητών που επρόκειτο στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής να σπουδάσουν στη Μορέλος το επόμενο εξάμηνο.

Οι μεξικανικές αρχές δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να κάμψουν την έμφυλη βία, που παραμένει σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο. Στη Μορέλος καταγράφτηκαν 21 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα· σε όλο το Μεξικό, ο αριθμός των γυναικοκτονιών ανήλθε σε 380 την ίδια περίοδο.