Μια νέα μαρτυρία για τον αστυνομικό στη Δράμα που δολοφόνησε τη σύζυγό του, ανέφερε ότι ο 50χρονος έκανε μακροχρόνια χρήση αναβολικών, με τα παράνομα σκευάσματα να επηρεάζουν έντονα την ψυχολογία του.

Άτομο που τον γνώριζε χρόνια, επειδή πήγαιναν στο ίδιο γυμναστήριο, δήλωσε ότι γνώριζε το ζευγάρι, αναφέροντας πως είχαν τελείως αντίθετους χαρακτήρες.

«Έκανε χρήση αναβολικών έως πάρα πολύ και τον έβλεπα ότι τον επηρέαζε στην ψυχολογία του. Φαινόταν πολύ επιθετικός όταν τελείωνε την προπόνηση και φαινόταν αυτό, έκανε μπαμ, έβγαζε μάτι. Αλλά στον έξω κόσμο ήταν κύριος. Έκανε μακροχρόνια χρήση για να μπορεί να έχει αντοχή, να μπορεί να σηκώνει τα βάρη, τα πάντα όλα. Αυτό του έφερνε πάρα πολύ νευρικότητα», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Στο γυμναστήριο εκφραζόταν με φωνές. Τον ξέρω γύρω στα 10 χρόνια σίγουρα. Στην αρχή που τον γνώρισα δεν ήταν έτσι. Μετά τα δύο χρόνια ξεκίνησε και φαινόταν η αλλαγή της συμπεριφοράς, η αλλαγή στο σώμα του. Εγώ ήξερα τη γυναίκα του που ήταν άγγελος, καμία σχέση. Ήταν πολύ καλή ήσυχη κοπέλα, που έκανε την προπόνησή της», είπε χαρακτηριστικά.

«Μαζί τους έβλεπα, αλλά δεν δίνανε δικαιώματα. Εμένα με προβλημάτισε ότι τον τελευταίο καιρό είχε αγριέψει πάρα πολύ, φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έβγαζε νεύρα, φαινόταν ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα παίζει ρόλο το αναβολικό, γιατί στην ψυχολογία δεν κάνει καλό, αν παίρνεις συνεχόμενα», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Τον είδα πριν ένα μήνα, με χαιρέτησε, αλλά στα μάτια του φαινόταν αγριεμένος, γυάλιζε το μάτι του… Δεν τον είχα ικανό να σκοτώσει τη γυναίκα του, αλλά με τα αναβολικά κι αυτά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά», είπε στη συνέχεια.