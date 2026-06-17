Με καταρρακτώδη βροχή τελέστηκε στα Κουδούνια Δράμας η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που δολοφόνησε την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με το STAR Βορείου Ελλάδος που δημοσίευσε και φωτογραφίες από την κηδεία, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Γεωργίου και Δικαίου Λαζάρου.

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο κοιμητήριο στα Κουδούνια Δράμας, τόπο καταγωγής του δράστη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ακολουθούν φωτογραφίες: