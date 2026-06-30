Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Λεμεσό, με δράστη αστυνομικό ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις Αρχές που διερευνούν την υπόθεση.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε κεντρικό δρόμο στο Ζακάκι έξω από σχολείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα, έχοντας αποκλείσει τη σκηνή σε μεγάλη ακτίνα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες και επιτόπιες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται πως διαπράχθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στο δρόμο μπροστά από σχολείο της περιοχής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν πυροβολήσει τη γυναίκα του, ο αυτόχειρας αστυνομικός έστρεψε το όπλο του και σε διερχόμενο πολίτη που επιχείρησε να τον αποτρέψει.

Οι δυο τους, προηγουμένως, φαίνεται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστο λόγο, σύμφωνα με το cyprustimes.com.

«Του φώναξα να την αφήσει και μου απάντησε “φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου”»

Ανατριχιαστική είναι η αφήγηση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του λίγο πριν από την τραγωδία.

Όπως ανέφερε, γύρω στις 6:45 το πρωί περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, καθώς πήγαινε στη δουλειά του. Τότε, όπως ισχυρίζεται, είδε έναν άνδρα στο όχημα να κρατά μια γυναίκα από τον λαιμό.

«Του φώναξα να την αφήσει. Μου απάντησε “φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου”, ενώ γύρισε προς τη γυναίκα και της είπε να μου πει ότι δεν της κάνει τίποτα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, η γυναίκα τού έκανε νόημα με το χέρι ότι χρειαζόταν βοήθεια. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι από τη μέση του, το έστρεψε προς το μέρος του και τον απείλησε, λέγοντάς του: «Φύγε, θα σε πυροβολήσω».

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ακόμη ότι, αμέσως μετά, ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του. Όπως ανέφερε, ο άνδρας φορούσε αστυνομική στολή και το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, έξω από σχολείο.

«Μπροστά στα μάτια μου την πυροβόλησε. Την πυροβόλησε στο κεφάλι και ακολούθησαν ακόμη τρεις πυροβολισμοί στο σώμα της», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας, όπως μεταδίδει το philenews.com.