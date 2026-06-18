Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για τον τρόπο που έβαλε τέλος στη ζωή του ο αστυνομικός από τη Δράμα που προηγουμένως δολοφόνησε την επίσης αστυνομικό σύζυγό του.

Οι «Αποκαλύψεις» παρουσίασαν το μέρος που ο 50χρονος αυτοκτόνησε και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αστυνομικός δεν είχε ακινητοποιήσει το όχημά του, όταν άνοιξε πυρ με το υπηρεσιακό του όπλο.

Αντιθέτως, αυτοκτόνησε με το αυτοκίνητο εν κινήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να γκρεμίσει μια μάντρα και να ακινητοποιηθεί πάνω σε δέντρα.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε πως από τον θόρυβο που προκλήθηκε, βγήκε ένας γείτονας από το σπίτι του, ο οποίος και εντόπισε νεκρό τον αστυνομικό.

Ο γείτονας, στο επάγγελμα γιατρός, αμέσως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όπως και την αστυνομία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ήταν η επιχειρησιακή ομάδα του 50χρονου.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια»

Ο ψυχολόγος της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε, περιέγραψε τον χαρακτήρα του 50χρονου δράστη.

«Κάναμε μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ. Λίγους μήνες την έβλεπα, από τον Φλεβάρη. Κάθε εβδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, το τελευταίο διάστημα και κάθε δύο εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Μετά το δέχτηκε ο ίδιος και ο ίδιος έφυγε. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι “βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού”. Δηλαδή μην περιμένεις, ας πούμε, δεν νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά», είπε χαρακτηριστικά.

«Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του. Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε η κοπέλα στη σχέση. Ερχόταν, από ό,τι μου ανέφερε η ίδια, πού και πού, για να βλέπει τον γιο τους, 17 ετών. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχτεί στο σπίτι. (…) Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις», είπε ο ψυχολόγος.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια, μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν έτσι κάποιες απειλές από μέρους του το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος, της είπα να ενημερώσει την Αστυνομία. Μου είπε ότι το έκανε. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη την Αστυνομία η κοπέλα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.