Νέες αποκαλύψεις έρχονται στην επιφάνεια για την 45χρονη αστυνομικό Αντιγόνη στη Δράμα, το νήμα της ζωής της οποίας κόπηκε βίαια σε ακόμα μία σοκαριστική γυναικοκτονία με δράστη τον ένστολο εν διαστάσει σύζυγό της. Στην εκπομπή Live News μίλησε μια φίλη της Αντιγόνης, η οποία διατύπωσε την άποψη πως δύο άτομα στα οποία μίλησε το θύμα, προσπαθούσαν να χειριστούν την Αντιγόνη, εμποδίζοντάς την να χωρίσει.



Την ώρα που συγγενείς και συνάδελφοι λένε το ύστατο χαίρε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, άτομα από το περιβάλλον δράστη και θύματος αναφέρουν ότι ο 50χρονος και η 45χρονη είχαν επισκεφθεί και μαζί ψυχολόγο, ενώ η στενή φίλη του θύματος προκαλεί εντυπώσεις με τις αποκαλύψεις της.



Όπως κατήγγειλε με οργή η ίδια, ένας ιερέας πίεζε την άτυχη γυναίκα να μην προχωρήσει στο διαζύγιο, γεγονός που εμπόδιζε το θύμα να ξεφύγει από τον εφιάλτη, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τις ευθύνες του περιβάλλοντος.



«Και στον παπά που πήγε αλλά και στον ψυχίατρο που πήγαν μαζί ως ζευγάρι, της είπαν να κρατήσει τον γάμο της. Ήταν λες και ήταν βαλτοί αυτοί οι άνθρωποι να χειριστούν όλοι μαζί την Αντιγόνη», κατήγγειλε η φίλη της, και συνέχισε μεταφέροντας τι της έλεγε ο παπάς:



“Μη χωρίσεις, να κρατήσεις τον γάμο σου, κι άμα χωρίσεις χειρότερα θα είναι” και τέτοια, και άλλα, και τα πήρα στο κρανίο, γιατί δεν ήτανε δουλειά του ιερέα», ξεσπά η φίλη της αδικοχαμένης Αντιγόνης.

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