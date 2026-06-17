Στο πένθος έχει βυθιστεί η Δράμα για τη νέα γυναικοκτονία με θύμα μία 45χρονη που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 50χρονου συζύγου της. Ο αστυνομικός σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκεί βρισκόταν και το ανήλικο παιδί τους.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έπειτα από περίπου 20 χρόνια κοινής ζωής. Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται να μην αποδέχτηκε την εξέλιξη αυτή, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγική κατάληξη.

Αφού της επιτέθηκε με μαχαίρι και την κατακρεούργησε με απίστευτη αγριότητα, στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή.

Τραγικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 16χρονος γιος της οικογένειας που ήταν στο σπίτι και βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα φρικτό θέαμα, αντικρίζοντας τη μητέρα του νεκρή.

Στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοι των δύο αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή μέσα στην κατοικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε πολλές μαχαιριές από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ορεινή περιοχή της Δράμας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Η οικογενειακή τραγωδία αφήνει πίσω δύο παιδιά, έναν 16χρονο γιο και μία 20χρονη κόρη, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες ενός συγκλονιστικού περιστατικού που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

«Όλες οι γυναίκες να μιλούν, να προλαβαίνουν το κακό»

«Η φίλη της γυναίκας μιλούσε για την προβληματική σχέση, μίλησε για ψυχολογική βία, η οποία δεν αφήνει σημάδια, και έχει απόλυτο δίκιο η γυναίκα που το δήλωσε. Δεν αφήνει σημάδια και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται και το θύμα. Και συγγενικό πρόσωπο του θύματος, είπε προηγουμένως στο βίντεο που προβάλλατε, “όλες οι γυναίκες να μιλούν”. Να μιλούν για να προλάβουν το κακό. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο: ότι συνήθως κάποιος γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει, παρόλο που εδώ βλέπετε ότι όλοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση», είπε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σήμερα στις 11:00 θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες της γυναίκας και του 50χρονου στα χωριά τους.

«Όταν μιλάμε για δράστη αστυνομικό, ξεκινά άλλη διαδικασία μέσα από την ίδια την υπηρεσία του. Αυτή η κοπέλα υπηρετούσε σε ένα τμήμα συνοριακής φύλαξης. Δεν υπηρετούσαν σίγουρα στην ίδια υπηρεσία και μάλιστα δεν μας είχε αναφερθεί ποτέ από την υπηρεσία τους. Δεν ανήκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κανένας από τους δύο, ουσιαστικά, δεν υπηρετούσε σε υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας. Όταν υπάρχει κακοποίηση, κινείται άμεσα η διαδικασία, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένστολο» δήλωσε.

Για το εάν απευθύνθηκε σε ψυχολόγο η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε: «Όπως μας αναφέρεται από τις υπηρεσίες τους, και οι δύο δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, ακόμα και ως προς την απόδοσή τους στην εργασία, δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι σε κάποιον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ψυχολόγος της Αστυνομίας, συνεργάζεται και με την Αστυνομία. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, όταν ο ψυχολόγος διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δική του ζωή ή για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία. Δεν μας έχει αναφερθεί ότι είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι παραπέμφθηκε και σε ψυχίατρο».