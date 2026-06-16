Σοκ έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα, όταν ένας 50χρονος αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, με οκτώ μαχαιριές μπροστά στο ανήλικο παιδί τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Το ανήλικο παιδί του ζευγαριού ήταν αυτό που είδε με τα ίδια του τα μάτια όσα συνέβησαν και ειδοποίησε τις Αρχές.

Κίνητρο της δολοφονίας, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να ήταν η ζήλια και η άρνηση του δράστη να δεχτεί τον χωρισμό, τον οποίο είχε ζητήσει επανειλημμένα η σύζυγος.

Η αστυνομικός είχε ζητήσει δύο φορές την απόσπασή της από τη Δράμα

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ζητήσει δύο φορές απόσπαση από τη Δράμα και ο δράστης επισκεπτόταν ιδιωτικά ψυχίατρο για ψυχολογικά θέματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί της Τρίτης 16/6 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και επεσήμανε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ούτε την υπηρεσία τους για περιστατικά βίας ή εντάσεων.

«Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι, όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει ότι υπήρχε ένταση ή συστηματική κακοποίηση», είπε χαρακτηριστικά.