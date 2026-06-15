Μια σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06/2026) στη Δράμα, με πρωταγωνιστές δύο στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα αστυνομικός εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού επικοινώνησε με το κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας τους.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομικός διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Νεκρός ο σύζυγός της μέσα στο αυτοκίνητό του

Λίγη ώρα μετά την κινητοποίηση των αρχών, νέο τηλεφώνημα σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Περαστικός ανέφερε τον εντοπισμό ενός άνδρα με τραύμα από πυροβολισμό μέσα σε αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της νεκρής γυναίκας, ο οποίος ήταν επίσης αστυνομικός.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο άνδρας να έθεσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.