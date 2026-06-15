Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Δράμα η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/06/2026), με θύμα μία γυναίκα αστυνομικό, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της μετά από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Ωστόσο, λίγο πριν τις 19:15 άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια άγρια επίθεση μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, καταφέροντάς της τρία διαδοχικά χτυπήματα σε καίρια σημεία του σώματός της, στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Η γυναίκα κατέρρευσε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το ανήλικο παιδί του ζευγαριού επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι η μητέρα του ήταν σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.

Λίγη ώρα μετά την κινητοποίηση των αρχών, πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Δράμας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον σύζυγο της αστυνομικού, ο οποίος επίσης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δύο παιδιά πίσω από την οικογενειακή τραγωδία

Το ζευγάρι ζούσε στη Δράμα και είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μία φοιτήτρια που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και έναν ανήλικο γιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα οι δύο σύζυγοι αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σχέση τους, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η γυναίκα υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νευροκοπίου, ενώ ο σύζυγός της σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δράμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, με τις σχέσεις τους να περνούν σοβαρή κρίση. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες πριν από την τραγωδία, η γυναίκα είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για την ψυχολογική κατάσταση του συζύγου της σε ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., δηλώνοντας παράλληλα ότι φοβόταν για την προσωπική της ασφάλεια.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της υπόθεσης συνεχίζονται.