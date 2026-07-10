Ένταση σημειώθηκε στο Λονδίνο μετά την ήττα του Μαρόκου από τη Γαλλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την αστυνομία να αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις για να διαλύσει τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Έτζγουερ Ρόουντ.

🚨LONDON: Moroccan fans have kicked off in central London. A police officer is reportedly down as fans clashed with the police. #london pic.twitter.com/j7qtIxiJXW pic.twitter.com/KCDqzAPiBR — Kane Rom Baro (@KaneRomBaro) July 9, 2026

Εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν κατακλύσει τον δρόμο στο δυτικό Λονδίνο, όπου υπάρχει μεγάλη κοινότητα από τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης.

🚨 WATCH: A riot breaks out in London after France eliminated Morocco from the World Cup pic.twitter.com/bw7NTRjbYR — Politics UK (@PolitlcsUK) July 9, 2026

Μετά την ήττα της αφρικανικής ομάδας με 2-0 από τη Γαλλία, η ατμόσφαιρα ξέφυγε και ξέσπασαν επεισόδια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Φωτοβολίδες, μπλοκάρισμα δρόμων και συγκρούσεις

Ορισμένοι οπαδοί άναψαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα, ενώ άλλοι σταμάτησαν την κυκλοφορία και ανέβηκαν σε φωτεινούς σηματοδότες. Στη συνέχεια, μεγαλύτερες ομάδες φιλάθλων κινήθηκαν στους γύρω δρόμους, πριν σημειωθούν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

🚨LONDON: 2 girls try to get through the Moroccan fans and drinks are thrown at them, car is hit and boot is opened. #london pic.twitter.com/7wIikAye22 — Kane Rom Baro (@KaneRomBaro) July 9, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σειρές αστυνομικών με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να κατευθύνονται προς τη συμβολή των οδών Έτζγουερ Ρόουντ και Σέιμουρ Στριτ, με στόχο να απομακρύνουν το πλήθος.

WATCH: Riots erupt across London after Morocco lost to France in the World Cup; footage shows a police officer lying on the ground. pic.twitter.com/nGTiq4fmNt — Scope Report (@ScopeReport_) July 9, 2026

Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος, ενώ αστυνομικοί και διασώστες σπεύδουν να του προσφέρουν βοήθεια.

🇬🇧 Moroccan soccer fans caused mayhem in London.



Police were forced to block off several streets, and multiple officers were injured while responding to the disorder. pic.twitter.com/mbpNVUcvJF — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 9, 2026

Αστυνομικά οχήματα έφτασαν αργότερα στο σημείο και μέχρι τις 23:30 η περιοχή είχε εκκενωθεί από τους συγκεντρωμένους οπαδούς.

Edgeware road in London is a war zone tonight as Muslims riot over a world cup football game, 5000km away, between France and Morocco.



Make DIEversity make sense? https://t.co/w64qSC73oF pic.twitter.com/b9t3vKEnVJ — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 9, 2026

Το Μαρόκο έχασε την ευκαιρία για νέα ιστορική πορεία

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου ηττήθηκε από τη Γαλλία, με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, χάνοντας την ευκαιρία να επαναλάβει την εντυπωσιακή πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η ομάδα της βόρειας Αφρικής είχε γράψει ιστορία το 2022, καθώς έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Παρόμοιες εικόνες είχαν καταγραφεί στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν φίλαθλοι πανηγύριζαν τη νίκη της Αιγύπτου επί της Αυστραλίας στα πέναλτι. Και τότε σημειώθηκαν εντάσεις με την αστυνομία, ενώ οπαδοί είχαν ανέβει ακόμη και σε λεωφορεία.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων, ένα όχημα κινήθηκε μέσα σε πλήθος και παρέσυρε έναν άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι, σύμφωνα με την αστυνομία.