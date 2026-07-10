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Ένταση σημειώθηκε στο Λονδίνο μετά την ήττα του Μαρόκου από τη Γαλλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την αστυνομία να αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις για να διαλύσει τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Έτζγουερ Ρόουντ.

Εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν κατακλύσει τον δρόμο στο δυτικό Λονδίνο, όπου υπάρχει μεγάλη κοινότητα από τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης.

Μετά την ήττα της αφρικανικής ομάδας με 2-0 από τη Γαλλία, η ατμόσφαιρα ξέφυγε και ξέσπασαν επεισόδια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Φωτοβολίδες, μπλοκάρισμα δρόμων και συγκρούσεις

Ορισμένοι οπαδοί άναψαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα, ενώ άλλοι σταμάτησαν την κυκλοφορία και ανέβηκαν σε φωτεινούς σηματοδότες. Στη συνέχεια, μεγαλύτερες ομάδες φιλάθλων κινήθηκαν στους γύρω δρόμους, πριν σημειωθούν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σειρές αστυνομικών με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να κατευθύνονται προς τη συμβολή των οδών Έτζγουερ Ρόουντ και Σέιμουρ Στριτ, με στόχο να απομακρύνουν το πλήθος.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος, ενώ αστυνομικοί και διασώστες σπεύδουν να του προσφέρουν βοήθεια.

Αστυνομικά οχήματα έφτασαν αργότερα στο σημείο και μέχρι τις 23:30 η περιοχή είχε εκκενωθεί από τους συγκεντρωμένους οπαδούς.

Το Μαρόκο έχασε την ευκαιρία για νέα ιστορική πορεία

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου ηττήθηκε από τη Γαλλία, με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, χάνοντας την ευκαιρία να επαναλάβει την εντυπωσιακή πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η ομάδα της βόρειας Αφρικής είχε γράψει ιστορία το 2022, καθώς έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Παρόμοιες εικόνες είχαν καταγραφεί στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν φίλαθλοι πανηγύριζαν τη νίκη της Αιγύπτου επί της Αυστραλίας στα πέναλτι. Και τότε σημειώθηκαν εντάσεις με την αστυνομία, ενώ οπαδοί είχαν ανέβει ακόμη και σε λεωφορεία.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων, ένα όχημα κινήθηκε μέσα σε πλήθος και παρέσυρε έναν άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι, σύμφωνα με την αστυνομία.