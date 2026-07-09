Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου, Φουζί Λεκζά, μίλησε σε ντοκιμαντέρ για το Μουντιάλ 2026 και δεν παρέλειψε να ρίξει και τη μπηχτή του για τον Λαμίν Γιαμάλ.

Μετά την παρουσία του στην 4άδα το 2022, το Μαρόκο είναι στην 8άδα το 2026 και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, θέλοντας «εκδίκηση» για την ήττα πριν τέσσερα χρόνια στο Κατάρ.

Η αφρικανική ομάδα καθιερώνεται ως μία από τις δυνάμεις του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Φουζί Λεκζά, μίλησε σε ντοκιμαντέρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Λεκζά τόνισε πως είχε προσπαθήσει πολύ να τον πείσει να επιλέξει το Μαρόκο, λόγω της καταγωγής του πατέρα του, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, οι σχέσεις τους είναι πολύ καλές, παρά το γεγονός ότι ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα επέλεξε την εθνική Ισπανίας.

Παρά τις πολύ καλές σχέσεις, πάντως, ο Μαροκινός έριξε τη μπηχτή του, λέγοντας πως «δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό που να λέγεται Γιαμάλ».