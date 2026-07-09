Κατά 9% υποχώρησαν οι μετοχές της AstraZeneca, καθώς απέτυχε στις κλινικές δοκιμές μια νέα θεραπεία που αναπτύσσει για τις καρδιακές παθήσεις.

Πέρυσι, η φαρμακευτική εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε 16 θετικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών σε προχωρημένο στάδιο, μεταξύ των οποίων αυτά για το φάρμακο Datroway κατά του καρκίνου του μαστού και το baxdrostat για την αρτηριακή πίεση.

Φέτος, όμως, έχει υποπέσει σε δύο αποτυχίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πρώτη ήταν τον Μάιο, όταν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ανέβαλαν την έγκριση μιας νέας θεραπείας κατά του καρκίνου.

Η δεύτερη αποτυχία αφορά την κλινική δοκιμή του φαρμάκου Wainua, έγραψαν οι Financial Times.

Η AstraZeneca ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το φάρμακο που ανέπτυξε για τις καρδιακές παθήσεις, το Wainua, δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του σε μια κλινική δοκιμή προχωρημένου σταδίου, με αποτέλεσμα οι μετοχές του μεγαλύτερου φαρμακευτικού ομίλου του Ηνωμένου Βασιλείου να σημειώσουν πτώση κατά 9%.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η κλινική δοκιμή φάσης 3 κατέδειξε ότι το φάρμακο Wainua, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Ionis, «δεν προσέφερε στατιστικά σημαντικό όφελος» όσον αφορά τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το Wainua έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία μιας πάθησης, γνωστής ως αμυλοειδής καρδιομυοπάθεια που προκαλείται από την τρανσθυρετίνη, η οποία οφείλεται στη συσσώρευση πρωτεϊνών στην καρδιά.

Η πάθηση επηρεάζει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 300.000 έως 500.000 άτομα παγκοσμίως, ανέφερε η AstraZeneca.

Η Σάρον Μπαρ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για την έρευνα και ανάπτυξη βιοφαρμακευτικών προϊόντων στην AstraZeneca, δήλωσε: «Αν και η κλινική δοκιμή δεν πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα συμβάλλουν στην καλύτερη επιστημονική κατανόηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως που πάσχουν από αυτή την προοδευτική και συχνά θανατηφόρα πάθηση».