Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) στη Νέα Υόρκη, όταν μία γυναίκα εντοπίστηκε να περπατά πάνω στα συρματόσχοινα της εμβληματικής Γέφυρας του Μπρούκλιν, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση των Αρχών και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:40 (τοπική ώρα), όταν περαστικοί και οδηγοί παρατήρησαν τη γυναίκα να κινείται πάνω στα ατσάλινα καλώδια της γέφυρας, σε μεγάλο ύψος, κοντά σε έναν από τους χαρακτηριστικούς πυλώνες της.

Βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες αποτυπώνει τη γυναίκα να περπατά πάνω στα συρματόσχοινα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης και της ειδικής μονάδας έκτακτων επιχειρήσεων.

Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στις λωρίδες προς το Μπρούκλιν κατά τη διάρκεια της απογευματινής αιχμής, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, η γυναίκα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα συρματόσχοινα και τέθηκε υπό την επιμέλεια της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για άτομο που φέρεται να έχει ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γέφυρα του Μπρούκλιν γίνεται σκηνικό αντίστοιχου συμβάντος. Το 2022, ένας άνδρας είχε σκαρφαλώσει στα καλώδια της γέφυρας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για περίπου μιάμιση ώρα κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής.