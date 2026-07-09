Αλλάζει ριζικά το τοπίο για τη λειτουργία των κινητών καντινών εντός των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το αυστηρό πλαίσιο που αφορά τόσο τα αυτοκινούμενα όσο και τα ρυμουλκούμενα οχήματα εστίασης.



Η απόφαση ρυθμίζει αναλυτικά τη διαδικασία και το περιεχόμενο της υποχρεωτικής γνωστοποίησης λειτουργίας τους. Παράλληλα, η ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ακριβές κόστος για το παράβολο, αλλά και οι βαριές κυρώσεις που περιμένουν τους παραβάτες. Τα νέα μέτρα αφορούν όλες τις καντίνες που δραστηριοποιούνται μέσα σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή ειδικές τουριστικές υποδομές.



Σύμφωνα με την απόφαση, για την έναρξη λειτουργίας κινητής καντίνας απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ‘Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Έως την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της καντίνας.



Η απόφαση καθορίζει επίσης τα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στον χώρο της καντίνας και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο, καθώς και τη διαδικασία γνωστοποίησης κάθε μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας ή της παύσης λειτουργίας της.



Για την αρχική γνωστοποίηση προβλέπεται παράβολο 200 ευρώ για καντίνες που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων και 400 ευρώ για όσες λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών, ενώ για τη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα προβλέπονται παράβολα 40 και 80 ευρώ, αντίστοιχα.



Παράλληλα, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 500 έως 8.000 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παράλειψη γνωστοποίησης λειτουργίας, την υποβολή ανακριβών στοιχείων και την έλλειψη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.





