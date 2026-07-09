Νέα στοιχεία στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να εμφανίζει ανοδική δυναμική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πολιτική αντιπαράθεση διαμορφώνεται κυρίως ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛ.Α.Σ., με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στην τρίτη θέση, χωρίς να καταγράφει την παραμικρή αλλαγή.

Πρόθεση ψήφου: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 15% με αυξημένο ποσοστό κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 10%, παραμένοντας αρκετά πίσω από τους δύο βασικούς πολιτικούς πόλους και αμετάβλητο ποσοστό.

Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία χάνει δύο μονάδες και φτάνει στο 7,5%, ενώ η Ελληνική Λύση από το 5,5% ανεβαίνει στο 7%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, ενώ Φωνή Λογικής φαίνεται πως εισέρχεται στη Βουλή με 3%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της Pulse, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30% και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα που διαμορφώνεται στο 17%.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στο 11,5%, ενώ η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 8,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Εκτός ορίου εισόδου στη Βουλή εμφανίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, καθώς και το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και η ΝΙΚΗ, που συγκεντρώνουν από 1%.

Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, η δημοσκόπηση αποτυπώνει εικόνα εννιακομματικής Βουλής.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 30% στις θετικές γνώμες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 17% και στην τρίτη θέση η απάντηση Κανένας που χάνει μία ποσοστιαία μονάδα.

Τι δείχνει η έρευνα για τις κυβερνητικές συνεργασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με τα πιθανά σενάρια συνεργασιών μετά τις εκλογές, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία.

Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει επανειλημμένα αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Από την πλευρά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ:

το 32% δεν επιθυμεί συνεργασία με κανένα κόμμα,

δεν επιθυμεί συνεργασία με κανένα κόμμα, το 20% προκρίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία,

προκρίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 18% θα προτιμούσε συνεργασία με την ΕΛ.Α.Σ.

Αντίστοιχα, μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το 45% θεωρεί προτιμότερη μια κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Στην ερώτηση για το επιθυμητό κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές το 45% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 38% θεωρεί προτιμότερη μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, η δυνητική εκλογική επιρροή ενός «κόμματος Σαμαρά» αυξάνεται από 11% σε 13%, ενώ όσοι δηλώνουν ότι «σίγουρα θα το ψήφιζαν» ανέρχονται πλέον στο 5%, έναντι 3% στην προηγούμενη μέτρηση. Σίγουρα δεν θα τον ψήφιζαν ή μάλλον δεν θα τον ψήφιζαν απαντά συνολικά το 79% των ερωτηθέντων.

Πότε θέλουν οι πολίτες να γίνουν εκλογές

Παρότι η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση της τετραετίας και η διεξαγωγή εκλογών το 2027, η έρευνα δείχνει διαφορετική προτίμηση από μεγάλο μέρος των πολιτών.

Συγκεκριμένα το 46% επιθυμεί οι εθνικές εκλογές να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026, ενώ το 33% προτιμά να στηθούν κάλπες το 2027, όπως προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός.

Ακρίβεια και ελληνοτουρκικά οι μεγαλύτερες ανησυχίες

Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Το 89% δηλώνει ότι η ακρίβεια είναι το κορυφαίο ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητά του, ενώ το 56% εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.