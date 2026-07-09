Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος ήταν από την αρχή ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, είναι ο Παναθηναϊκός μετά τις νέες συζητήσεις με τη Λέστερ.

Η στάση που κρατούσαν οι Άγγλοι το προηγούμενο διάστημα δεν βοηθούσε τους «πράσινους», με αποτέλεσμα να εξετάσουν και άλλες περιπτώσεις αριστερών μπακ που προτάθηκαν. Ο βασικός τους στόχος, όμως, ήταν ο 23χρονος Δανός και τα νέα είναι ευχάριστα.

Σε νέα επικοινωνία που είχε με το «τριφύλλι», η Λέστερ, με την οποία ο Κρίστιανσεν έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, έδειξε θετική στο να συζητήσει για ένα deal που θα προβλέπει δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.

Αυτό σημαίνει πως οι δύο ομάδες είναι πιο κοντά από ποτέ στο να δώσουν τα χέρια και αν ο Δανός περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, για να βεβαιωθούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε την περασμένη σεζόν, θα μπουν οι υπογραφές.