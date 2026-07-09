Ξέσπασε ο Σταύρος Μπαλάσκας για τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν 20χρονο στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ειδικά μετά την αποκάλυψη της μητέρας του νεαρού ότι ο γιος της είναι στο φάσμα του αυτισμού, με ποσοστό αναπηρίας 89%.

Σε δηλώσεις που έκανε, δήλωσε ότι «τον πυροβόλησαν μπαμπέσικα», αναφέροντας ότι 13 σφαίρες δεν έχουν ρίξει αστυνομικοί ούτε σε συμπλοκές με σοβαρούς ποινικούς, όπου υπήρξαν θύματα.

Επίσης, τόνισε ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν πρέπει να βαραίνει όλη την αστυνομία, σημειώνοντας πως «υπάρχει η ατομική ευθύνη».

«Μπαμπέσικα, μπαμπέσικα, το πισώπλατα είναι αυτό που λέμε μπαμπέσικα. Στο Άργος αυτή τη στιγμή από τους συγγενείς των δύο αστυνομικών υπάρχει κλάμα, γιατί απειλούνται με ισόβια, εάν δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα βασικά. Μπροστά σε μάντρα αδειάσαν γεμιστήρες, βαρέσαν στο ψαχνό και από πίσω», είπε στο Live News.

«Όλοι, ακόμη κι εγώ, έχουμε ζωγραφισμένη μια απορία. Απορούμε αύριο, ακόμη και δάσκαλοι να πέσουν, να τους δασκαλέψουν, να πουν τι, να δικαιολογήσουν τι; Πως; Που; Είχε κάτι πάνω του; Όχι. Είχε περιθώριο διαφυγής; Όχι, μπροστά στη μάντρα σταμάτησε. Μπροστά από μάντρες εκτελούσαν μόνο οι Γερμανοί. Ήταν γυρισμένος; Ήταν. Δύο γεμιστήρες, αλήθεια τώρα; Μπαμ, μπαμ, μπαμ», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Απλό είναι 13 σφαίρες; Αστυνομικοί μας που έχουν σκοτωθεί σε συμπλοκές με σοβαρούς ποινικούς, δεν πέσαν 13 σφαίρες… Δεν είναι υπερβολικό;», πρόσθεσε στη συνέχεια.