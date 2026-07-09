Την ώρα που ο 20χρονος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, η Εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πυροβόλησαν τουλάχιστον 13 φορές προς το μέρος του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι που ίσως έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το μεγαλύτερο από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το γιατί χρειάστηκε να πυροβολήσουν τόσες φορές (έχουν βρεθεί στο σημείο τουλάχιστον 13 κάλυκες) και προς τα πού κατευθύνθηκαν οι βολές τους.

Οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Προανακριτικά φέρονται να υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί που έριξαν ήταν προειδοποιητικοί, με σκοπό τον εκφοβισμό και την ακινητοποίηση του 20χρονου.

Αυτό θα φανεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, που θα είναι το «κλειδί» της δικογραφίας, καθώς εκεί θα φανεί εάν πράγματι εξοστρακίστηκε κάποια βολίδα ή εάν υπήρξε ευθεία βολή προς το μέρος του νεαρού, που φέρει δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο μαντρότοιχο που σκαρφάλωσε ο 20χρονος υπάρχουν τουλάχιστον 6 οπές σε διαφορετικά ύψη, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαμε μόνο προειδοποιητικά πυρά στον αέρα.

Να θυμίσουμε ότι η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και αναφερόταν περισσότερο στο τι προηγήθηκε των πυροβολισμών, που είχαν ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.