Στη σύλληψη μίας 54χρονης προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο αστυνομικοί σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες στις οποίες φέρεται να διέμεναν δύο ανήλικα αδελφάκια, ηλικίας 4 και 6 ετών, τα οποία της είχε αφήσει η μητέρα τους για φύλαξη.

Η 33χρονη μητέρα, η οποία εργάζεται εκτός Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως είχε αναθέσει την επιμέλεια των παιδιών της στη 54χρονη όσο απουσίαζε η ίδια. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία κοινωνικής λειτουργού του δήμου Θερμαϊκού, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι συνθήκες στον χώρο ήταν ακατάλληλες για τη διαμονή των παιδιών και εμπεριείχαν κινδύνους για την υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι εντοπίστηκαν ακαθαρσίες ζώων και γενικότερα ρυπαρό περιβάλλον. Τα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τη φροντίδα του θείου τους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.