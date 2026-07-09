Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μίλησε το πρωί της Πέμπτης 9/7 ο ναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος ενώ εστιάζοντας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως «προσπαθεί να υποβαθμίσει το casus belli γιατί φοβάται».

Όπως επεσήμανε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», «το ΝΑΤΟ απομακρύνεται από μια συλλογική αντίληψη προς μια πιο συναλλακτική πολιτική, όπου η παραγωγή οπλικών συστημάτων καθίσταται στρατηγικός σκοπός».

«Το ΝΑΤΟ υφίσταται ένα μετασχηματισμό αυτή τη στιγμή. Και στο παρελθόν υπήρξαν εξελίξεις, αυτή τη στιγμή όμως τι γίνεται; Φεύγει από μια συλλογική αντίληψη και πάει σε μια συναλλακτική πολιτική όπου η βιομηχανία και η παραγωγή οπλικών συστημάτων δεν είναι μέσον, αλλά γίνεται στρατηγικός σκοπός» επεσήμανε.

«Και βέβαια αυτό είναι μια τάση προσανατολισμού που έδωσε ο Τραμπ, επιβάλλοντας να αυξηθούν αφενός οι δαπάνες όλων των χωρών και δεύτερον να επιδιώξει να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερο κόστος συμμετοχής» επεσήμανε ο ναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος.

«Ο Τραμπ μπορεί να μειώνει μεν τις δυνάμεις του και να επιδιώκει από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν ευρύτερη συμμετοχή, όμως έχει κι ένα καλό για την Ευρώπη. Ότι αυτονομείται η Ευρώπη σε κάποιο βαθμό με την έννοια ότι αναπτύσσοντας τις δικές της δυνατότητες, με προσφορά προς το ΝΑΤΟ, καταφέρνει η Ευρώπη να ενοποιηθεί περισσότερο εάν βελτιωθεί και στην πολιτική απόφαση». Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Φενέκος έκρινε θετικά τον χειρισμό των ελληνικών θέσεων από τον Έλληνα πρωθυπουργό, ιδίως όσον αφορά το casus belli, παρά την προσπάθεια υποβάθμισής του από την τουρκική πλευρά.

«Ο Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη σύσκεψη αυτή και από πλευράς φαίνεσθαι και από πλευράς υποσχέσεων. Βέβαια τα F-35 είναι μια υπόσχεση. Τους κινητήρες θεωρώ θα τους πάρει. Και βέβαια υπάρχει και μια αναβάθμιση, αυξήθηκε η συμμετοχή μιας δύναμης ναρκοπολέμου στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί ένα ναυτικό στρατηγείο ή να επιδιώξει τη δημιουργία ενός ναυτικού στρατηγείου στο μέλλον» είπε.

«Ο πρωθυπουργός σωστά έθεσε τα θέματα όπως τα έθεσε πιστεύω, και για το casus belli»

«Απ’ την άλλη πλευρά με την Ελλάδα ο πρωθυπουργός σωστά έθεσε τα θέματα όπως τα έθεσε πιστεύω, και για το casus belli. Ο Ερντογάν προσπαθεί να το υποβαθμίσει, γιατί δεν ήθελε να τοποθετηθούν στο ΝΑΤΟ τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί φοβάται και το υποβαθμίζει. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτό και πρέπει να μείνουμε σταθεροί και σε κάτι άλλο: ότι το μοναδικό θέμα που συζητάμε είναι μόνο η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Διότι ο Ερντογάν είπε, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα μαζί» επεσήμανε ο ναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος.

«Πιστεύω ότι το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας θα το δούμε σε πολλές συνέχειες. Δεν θα το δούμε σύντομα και θα δούμε πολλές συνέχειες. Υπάρχει και μία ρήτρα τώρα σε αυτές τις συζητήσεις, ότι δόθηκε μεγάλη σημασία στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ότι το ΝΑΤΟ στρέφει την προσοχή του και στη Μέση Ανατολή και στις συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή. Την είχε και παλιά, αλλά τώρα έρχεται με μεγαλύτερη ένταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ρωσία παραμένει μόνιμος αντίπαλος για το ΝΑΤΟ, ανεβαίνει λίγο σε κρισιμότητα η Κίνα, και ο ανταγωνισμός που υπάρχει, τεχνολογικός κ.λπ., και δίνεται προσοχή στη νοτιοανατολική πτέρυγα, που η Τουρκία προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό», σημείωσε κλείνοντας.