Με το που προσγειώνεσαι στην Άγκυρα αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπήρχαν παντού αφίσες δεξιά και αριστερά στους δρόμους αλλά και στις φωτεινές πινακίδες κατά μήκος της διαδρομής. Η οδηγία προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ήταν σαφής: Θα υπάρχουν ειδικά λεωφορεία που θα σας μεταφέρουν στο κέντρο τύπου για λόγους ασφαλείας. Πρόσβαση με ιδία μέσα ήταν αδύνατη. Το κέντρο τύπου είχε στηθεί σε μια μοντέρνα βιβλιοθήκη με μπαλκόνια που «έβλεπαν» το Λευκό Παλάτι. Απέναντι από τα μπαλκόνια δέσποζε μια μεγάλη τουρκική σημαία (και η σημαία του ΝΑΤΟ) την οποία οι τηλεοπτικές κάμερες δεν μπορούσαν εκ των πραγμάτων να αποφύγουν. Η οργάνωση ήταν υποδειγματική, κάτι που επισημάνθηκε από όλους τους ηγέτες των χωρών-μελών της Συμμαχίας στις σχετικές δηλώσεις. Η τουρκική κυβέρνηση και ασφαλώς ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε τα πάντα για να εντυπωσιάσει πρωτίστως επικοινωνιακά.

Πάμε στην ουσία τώρα.

Όπως αναμενόταν, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί του ΝΑΤΟ και η στήριξη προς την Ουκρανία κυριάρχησαν στην ατζέντα, με τη Συμμαχία να δεσμεύεται για παροχή βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο και να υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες.

«Αυτό στο οποίο οδηγεί είναι ένα ΝΑΤΟ που έχει πραγματικά μεταμορφωθεί», δήλωσε ο γενικός γραμματέας, Μαρκ Ρούτε. «Αν το δει κανείς από την οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχει Ευρωπαίους συμμάχους που είναι πολύ πιο ικανοί να συνεργάζονται με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ώστε να διατηρούν ασφαλές ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη σύνοδο «πολύ επιτυχημένη», υπογραμμίζοντας ότι επικράτησε «τεράστια ενότητα», ενώ ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε τις συναντήσεις «ιστορικές».

Ωστόσο, η διάσκεψη σημαδεύτηκε και από απρόσμενες εντάσεις: ο Τραμπ δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη έχει «λήξει» και, ύστερα από μήνες σχετικής σιωπής για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία. Εκ των πραγμάτων, η εύθραυστη κατάσταση της εκεχειρίας βρέθηκε στο επίκεντρο, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις κατά του Ιράν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ακούραστος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη «έχει λήξει», πριν εξαπολύσει σειρά προσβλητικών χαρακτηρισμών.

«Τους κυβερνούν άρρωστοι άνθρωποι. Είναι μοχθηροί και βίαιοι άνθρωποι, και αν αποκτούσαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Όσο με αφορά, το θέμα έχει τελειώσει».

Ωστόσο, στις τελικές δηλώσεις του αργότερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως ο πόλεμος θα ξεκινήσει ξανά σε πλήρη κλίμακα, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν επιδιώκουν μια μακροχρόνια» σύγκρουση.

Στην Ουάσιγκτον, επικριτές της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Τραμπ ότι χειρίστηκε λανθασμένα τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έσπευσε να τον καλύψει λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι τα αμερικανικά πλήγματα ήταν «απολύτως αναγκαία».

«Το Ιράν ουσιαστικά παραβιάζει την εκεχειρία», είπε. «Βλέπουμε τι συνέβη χθες με τις επιθέσεις σε πλοία. Θεωρώ απολύτως κρίσιμο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν δυναμικά».

Στην τελική διακήρυξη του ΝΑΤΟ καλείται το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ επαναλαμβάνεται ότι δεν πρέπει να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Υπό την αυξανόμενη πίεση του Τραμπ, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να ενισχύσουν τις στρατιωτικές και βιομηχανικές δυνατότητες της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής άμυνας.

Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν «νέες προμήθειες άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων», σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΝΑΤΟ, με στόχο την ανάπτυξη δυνατοτήτων «πλήγματος ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ολοκληρωμένης αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, μη επανδρωμένων συστημάτων, τεχνολογιών αιχμής και δυνατοτήτων πληροφοριών». Αναφέρεται επίσης η δημιουργία «ενός διαλειτουργικού διατλαντικού στρατιωτικού υπολογιστικού νέφους και η υιοθέτηση ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, τα στοιχεία του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι μόνο πέντε από τα 32 κράτη-μέλη προβλέπεται να επιτύχουν το 2026 τον στόχο της Συμμαχίας για βασικές αμυντικές δαπάνες ίσες με το 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους.

Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Αλβανία το 2027. Όμως οι οικονομικές εκκρεμότητες της χώρας δυσκολεύουν την ανάληψη ευθύνης και ούτε και οι ίδιοι Αλβανοί έδειξαν και μεγάλη προθυμία. Το πιθανότερο είναι να γίνει το 2028 και μέχρι τότε το γεωπολιτικό σκηνικό είναι βέβαιο ότι θα είναι τελείως διαφορετικό.

Αιματηρή καταδίωξη στο Αίγιο: Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει προς τα πού πυροβόλησαν 13 φορές οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

Την ώρα που ο 20χρονος νοσηλεύεται -εγκεφαλικά νεκρός σύμφωνα με ιατρικές πηγές- στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, η Εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πυροβόλησαν τουλάχιστον 13 φορές προς το μέρος του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι που ίσως έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το μεγαλύτερο από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το γιατί χρειάστηκε να πυροβολήσουν τόσες φορές (έχουν βρεθεί στο σημείο τουλάχιστον 13 κάλυκες) και προς τα πού κατευθύνθηκαν οι βολές τους. Οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Προανακριτικά φέρονται να υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί που έριξαν ήταν προειδοποιητικοί, με σκοπό τον εκφοβισμό και την ακινητοποίηση του 20χρονου.

Αυτό θα φανεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, που θα είναι το «κλειδί» της δικογραφίας, καθώς εκεί θα φανεί εάν πράγματι εξοστρακίστηκε κάποια βολίδα ή εάν υπήρξε ευθεία βολή προς το μέρος του νεαρού, που φέρει δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο μαντρότοιχο που σκαρφάλωσε ο 20χρονος υπάρχουν τουλάχιστον 6 οπές σε διαφορετικά ύψη, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαμε μόνο προειδοποιητικά πυρά στον αέρα.

Να θυμίσουμε ότι η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και αναφερόταν περισσότερο στο τι προηγήθηκε των πυροβολισμών, που είχαν ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να είναι -σύμφωνα με ιατρικές πηγές- εγκεφαλικά νεκρός.