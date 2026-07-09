Μετανιωμένος δήλωσε ο άνδρας που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και προκάλεσε σκηνές πανικού στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας κάπνιζα και από λάθος μου ξέσπασε φωτιά», είπε ο 76χρονος προανακριτικά στους αστυνομικούς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 04:53, εντός χώρου του Σισμανόγλειου και συγκεκριμένα σε θάλαμο νοσηλείας του 1ου ορόφου.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έπειτα από έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετέβη νωρίτερα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» και αφού πρώτα συνομίλησε με τη διοίκηση και τους ασθενείς και επιθεώρησε τις ζημιές που προκλήθηκαν, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη Διοίκηση, που διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μία τεράστια τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού, είμαστε τυχεροί γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς, στις 5:00 τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων, ώστε να έχουν μια συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια. Τα περιστατικά έχουν ως εξής:

Στις 5:00 το πρωί, ένα κρεβάτι θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας το κατάλαβε αμέσως και μπήκε στον θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Να τονίσω ότι εκεί δεν υπήρχε ούτε οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο και πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μια κυρία που υπέστη ανακοπή, αρκετή ώρα μετά, δεν συνδέεται με το περιστατικό. Δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε, δεν είχε καθόλου εμπλοκή στο περιστατικό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν «γνωρίζουμε πώς μπήκε η φωτιά;», απάντησε: «Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η αστυνομία και η πυροσβεστική. Εγώ δεν είμαι ντετέκτιβ. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι τα πραγματικά περιστατικά. Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά, τρόμαξε και έφυγε. Αυτά θα τα δείξει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο, μία ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο θα το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα.

Είμαι συγκλονισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω, για άλλη μια φορά, πως είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς. Όλοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια.

Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ανακριτική διαδικασία πώς τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως.

Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου, αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο.

Όπως επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πυροσβεστική, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και βοήθησε και στην εκκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση που θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά το μισό νοσοκομείο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, την οποία άλλη μία φορά θερμά ευχαριστώ.

Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν είναι μία απλή πυρκαγιά, ήταν ένα περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ».