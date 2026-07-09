Έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή στην υπόθεση της φωτιάς που προκάλεσε πανικό στο Σισμανόγλειο εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από αναζητήσεις.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε τρία διαφορετικά σημεία μέχρι τον εντοπισμό του.

Από τις Αρχές θεωρείται ότι ο 74χρονος Έλληνας προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του 1ου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, από την αυτοψία στον χώρο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε μετά την εκδήλωσή της.

Στον θάλαμο υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ τον δεύτερο, που έχει σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μία νοσηλεύτρια με το κρεβάτι, και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο 74χρονος είναι αυτή την ώρα στην ΔΑΕΕ, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση για την υπόθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Υγείας, οι αστυνομικοί αναζήτησαν ασθενή, ο οποίος βρισκόταν στο μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου 8 της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλειου, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Φέρεται μάλιστα να είπε στους νοσηλευτές και στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος προκάλεσε τη φωτιά, γιατί είδε κάποιο όνειρο, ενώ υπό διερεύνηση παραμένει το πώς έβαλε τη φωτιά. Το συγκεκριμένο άτομο έφυγε στη συνέχεια από τον θάλαμο, ενώ η φωτιά επεκτεινόταν και ξεκινούσε επιχείρηση εκκένωσης των ασθενών μέσα σε μεγάλο θερμικό φορτίο και αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι ηλικιωμένη πέθανε από ανακοπή, αναφέροντας ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκκένωσης.

Σοβαρές ζημιές στην Παθολογική Κλινική – Κινδύνευσαν ασθενείς

Σοβαρές ζημιές υπέστη η Παθολογική Κλινική του Σισμανογλείου από τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη νωρίτερα στο νοσοκομείο έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το συμβάν και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής έλειπε εκείνη τη στιγμή. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό, το οποίο τους μετέφερε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια. Μένει να αποδειχθεί αν η φωτιά ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα και συντονισμένα, συμβάλλοντας στην ασφαλή απομάκρυνση των ασθενών, ενώ τα συστήματα πυρόσβεσης λειτούργησαν κανονικά, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό»

Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο διπλανό δωμάτιο περιέγραψε στην κάμερα του ERTnews τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως είπε, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχτούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μου είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν, επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. «Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», είπε κλείνοντας.