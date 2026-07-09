Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί.

Στο Σισμανόγλειο βρίσκεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση.

«Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά, ο ασθενής δεν ήταν εκεί. Aπό ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία είπε ότι είδε ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο. Όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο, γιατί θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί εκεί και να είχαμε πολλά θύματα. Μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ευτυχώς τα συστήματα πυρόσβεσης λειτούργησαν άμεσα, ενώ θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου. Επίσης, η Πυροσβεστική βρέθηκε στο νοσοκομείο σε λίγα λεπτά και κατάφερε να θέσει τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Μία 90χρονη ασθενής πέθανε από ανακοπή, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, όμως όπως ανέφερε ο υπουργός, ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε σχέση με τη φωτιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ τρεις κλινικές του νοσοκομείου εκκενώθηκαν.

Αυτή τη στιγμή, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου προσπαθούν να επαναφέρουν το Σισμανόγλειο σε λειτουργία.

Στιγμές τρόμου για τους ασθενείς

Στιγμές τρόμου έζησαν οι ασθενείς της Α’ Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο διπλανό δωμάτιο περιέγραψε στην κάμερα του ERTnews τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.