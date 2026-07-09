Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9/7 γύρω στις 5:00 στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

#Πυρκαγιά σε κτήριο υγείας και πρόνοιας, στο #Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού πραγματοποιήθηκε εκκένωση του χώρου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στο σημείο για τις απαραίτητες ενέργειες και τον έλεγχο του χώρου μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ενώ σε λίγη ώρα θα μεταβεί στο Σισμανόγλειο και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στιγμές τρόμου για τους ασθενείς

Στιγμές τρόμου έζησαν οι ασθενείς της Α’ Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας.

Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο διπλανό δωμάτιο περιέγραψε στην κάμερα του ERTnews τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Όπως ανέφερε στο ERTNews, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μου είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν, επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. «Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», είπε κλείνοντας.