Νέα δεδομένα για όλα τα ζώδια διαμορφώνει η μετακίνηση της Αφροδίτης στο περιβάλλον της Παρθένου, μια αλλαγή που στρέφει το ενδιαφέρον στην πρακτική πλευρά της ζωής, την οργάνωση και τις ουσιαστικές επαφές.

Οι παράλληλες αστρολογικές επιρροές με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης δίνουν μια ευκαιρία για τα ζώδια σήμερα για εσωτερική ανασυγκρότηση και επαναπροσδιορισμό των αναγκών του καθενός.

Κριός

Η καθημερινή σας δραστηριότητα, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα θέματα φυσικής κατάστασης έρχονται σε πρώτο πλάνο. Η σωστή διαχείριση του χρόνου σας θα κρίνει την εξέλιξη των επιδιώξεών σας, γι’ αυτό είναι σημαντικό να χτίσετε ένα σταθερό πρόγραμμα που εξασφαλίζει ηρεμία και αποδοτικότητα. Η απομόνωση για λίγο χρόνο θα λειτουργήσει θετικά, ενώ οι βραδινές ώρες προσφέρονται για βελτιώσεις στον προσωπικό σας χώρο, καθώς η Σελήνη από τον Ταύρο συναντά τον Ήλιο στον Καρκίνο.

Ταύρος

Οι πραγματικές σας επιθυμίες έρχονται στην επιφάνεια και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Το επόμενο διάστημα ευνοεί τις κοινωνικές γνωριμίες, τις νέες εμπειρίες και την αναζήτηση πραγμάτων που σας γεμίζουν, ενώ στον ερωτικό τομέα η αμοιβαία κατανόηση ενισχύει τους δεσμούς. Οι δεσμευμένοι επιβάλλεται να συζητήσουν ανοιχτά για τις ανάγκες τους, εκμεταλλευόμενοι τη Σελήνη στο ζώδιό σας που διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων.

Δίδυμοι

Οι στενοί συγγενείς και οι δικοί σας άνθρωποι θα απορροφήσουν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς σας. Η τάση σας να προσφέρετε υποστήριξη θα σας ικανοποιήσει, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσετε τις δικές σας ανάγκες. Φροντίστε να εξασφαλίσετε χρόνο για ανάπαυση και να κάνετε λειτουργικές αλλαγές στο σπίτι, ενώ το βράδυ μπορείτε να εστιάσετε εκ νέου στα μελλοντικά σας πλάνα μέσα από πράγματα που σας εμπνέουν.

Καρκίνος

Μια πιο αισιόδοξη και επικοινωνιακή διάθεση αποτυπώνεται στην καθημερινότητά σας. Οι επαφές με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας γίνονται πηγή έμπνευσης, ενώ οι αστρολογικές όψεις βοηθούν στη δημιουργία νέων κοινωνικών ή επαγγελματικών δικτύων. Αξιοποιήστε τη μέρα για συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών, ενώ τις βραδινές ώρες μια αλλαγή στο στυλ σας θα τονώσει την αυτοπεποίθησή σας.

Λέων

Τα οικονομικά ζητήματα μπαίνουν σε τροχιά καλύτερης διαχείρισης και σχεδιασμού. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να βάλετε σε τάξη τις εκκρεμότητες και να προχωρήσετε σε κινήσεις που εγγυώνται μελλοντική ασφάλεια, με τις συνθήκες να ευνοούν τις επενδύσεις στην επαγγελματική σας πορεία. Το βράδυ, η απομάκρυνση από την ένταση θα σας επιτρέψει να σκεφτείτε καθαρά και να βρείτε έξυπνες λύσεις.

Παρθένος

Η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας φέρνει ισορροπία και μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα στις προσωπικές σας επιδιώξεις. Οι εβδομάδες που ακολουθούν είναι θετικές για τα αισθηματικά και τους βασικούς σας στόχους, αρκεί να αποφύγετε τις υπερβολές στις προσδοκίες σας. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, ενώ το βράδυ ενδείκνυται για μια έξοδο ή μια συζήτηση ουσίας.

Ζυγός

Η έμφαση δίνεται αποκλειστικά στην προσωπική φροντίδα και την ψυχολογική ή σωματική αναζωογόνηση. Παρουσιάζονται ευκαιρίες για να διορθώσετε κακές συνήθειες και να υιοθετήσετε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, ιδανικά με τη στήριξη ενός φίλου που μοιράζεται τις ίδιες επιθυμίες. Μια αποφασιστική κίνηση τις βραδινές ώρες μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Σκορπιός

Η κοινωνική σας δραστηριότητα εντείνεται και έρχεστε σε επαφή με άτομα που διευρύνουν τους ορίζοντές σας. Είναι μια καλή ευκαιρία για συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη ή την ευεξία, ενώ μέσα από αυτές τις διαδικασίες ενδέχεται να προκύψουν νέες φιλίες ή αισθηματικές ιστορίες. Οι βραδινές ώρες ευνοούν τις ουσιαστικές και βαθιές συζητήσεις.

Τοξότης

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επαγγελματική σας πορεία και την εικόνα που βγάζετε προς τα έξω. Η περίοδος απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και βελτίωση της απόδοσής σας, χωρίς όμως να επωμιστείτε όλο το βάρος μόνοι σας, καθώς η συνεργασία με συναδέλφους ή η στήριξη της οικογένειας θα αποδειχθεί καθοριστική. Το βράδυ οργανώστε τα επόμενα βήματά σας μακριά από περισπασμούς.

Αιγόκερως

Μια φάση γεμάτη νέες εμπειρίες και πνευματική εξέλιξη ξεκινά, με τις συνθήκες να είναι με το μέρος σας, αρκεί να δείξετε την απαραίτητη συνέπεια. Οι αστρολογικές όψεις σας ωθούν σε δημιουργικές διεξόδους που βοηθούν στην αποφόρτιση από την καθημερινή πίεση, ενώ το βράδυ στρέφει το ενδιαφέρον στα αισθηματικά και σε στιγμές με ένα ξεχωριστό για εσάς πρόσωπο.

Υδροχόος

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σοβαρότητα και βάθος, δίνοντας την ευκαιρία να ξεπεραστούν παλιές ανασφάλειες που εμπόδιζαν την εμπιστοσύνη. Η διάθεσή σας για σταθερότητα θα βρει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, ενώ θετικά μηνύματα μπορεί να υπάρξουν και σε επίπεδο επαγγελματικών συμφωνιών. Τις βραδινές ώρες εστιάστε στην ξεκούραση και τις ανάγκες του σπιτιού.

Ιχθύες

Οι συνεργασίες και οι προσωπικοί σας δεσμοί μπαίνουν σε μια πολύ θετική τροχιά, όπου η συνεννόηση γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία, χωρίς ωστόσο να πρέπει να χάσετε τη δική σας ισορροπία. Οι παρούσες αστρολογικές συνθήκες σας καλούν να αφήσετε πίσω το παρελθόν και να κυνηγήσετε όνειρα που είχαν μείνει στάσιμα. Το βράδυ η αυτοπεποίθησή σας ενισχύεται, διευκολύνοντας την επικοινωνία.