Αιφνιδιάστηκαν οι λουόμενοι της παραλίας του Αγίου Σώστη, δίπλα στο Λεφόκαστρο, στο Νότιο Πήλιο, καθώς μωβ μέδουσες κατέλαβαν τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, μόλις μία ημέρα νωρίτερα η θάλασσα ήταν απολύτως καθαρή, χωρίς ίχνος από μέδουσες. Η ξαφνική αλλαγή της εικόνας μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε έκπληξη, ενώ αρκετοί απέφυγαν να μπουν στη θάλασσα υπό τον φόβο επώδυνων τσιμπημάτων.

Οι μωβ μέδουσες είναι γνωστές για το ιδιαίτερα έντονο τσίμπημά τους, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ερεθισμό του δέρματος και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο σοβαρές αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία ή αλλεργίες. Για τον λόγο αυτό, οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την επαφή μαζί τους.

Η παρουσία τους αποδίδεται συχνά στις μεταβολές των θαλάσσιων ρευμάτων και των ανέμων, που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλους αριθμούς μεδουσών σε συγκεκριμένες ακτές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Όσοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν την παραλία του Αγίου Σώστη καλό είναι να ενημερωθούν για την κατάσταση πριν την επίσκεψή τους και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στην ακτή μικρά παιδιά.

Το φαινόμενο παρακολουθείται με ενδιαφέρον από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, καθώς μένει να φανεί αν πρόκειται για ένα πρόσκαιρο πέρασμα των μεδουσών ή αν η παρουσία τους θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

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