Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αργεντινή, όταν μια νεαρή εκπαιδευόμενη πιλότος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εφιαλτική κατάσταση κατά τη διάρκεια πτήσης, καθώς ο εκπαιδευτής της εγκατέλειψε ξαφνικά το αεροσκάφος εν ώρα πτήσης.

Η 22χρονη μαθήτρια πιλότος κατάφερε, παρά το σοκ που υπέστη, να αναλάβει τον έλεγχο ενός μονοκινητήριου αεροπλάνου τύπου Cessna C-150 και να το οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στο αεροδρόμιο Coronel Olmedo, από όπου είχε ξεκινήσει η πτήση. Αμέσως μετά την προσγείωση ενημέρωσε τις Αρχές για όσα είχαν συμβεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) στην πόλη Τολέδο, στην επαρχία Κόρδοβα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η νεαρή γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε άδεια χειριστή αλλά περιορισμένη εμπειρία πτήσεων, ανέφερε πως ο 42χρονος εκπαιδευτής της, Leandro Bertazzo, άνοιξε το παράθυρο του αεροσκάφους και πήδηξε από αυτό.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο Bertazzo εντοπίστηκε νεκρός περίπου 20 λεπτά αργότερα σε αγροτική περιοχή που είχε υποδείξει η μαθήτριά του ως πιθανό σημείο πτώσης.

Ο διευθυντής της σχολής πιλότων Flying Parrot Cordoba, Eduardo Alvarez, όπου ο 42χρονος εργαζόταν ως εκπαιδευτής για τέσσερα χρόνια, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία, μεταφέροντας όσα του είπε η νεαρή πιλότος.

«Σε κάποιο σημείο ο Leandro της είπε: “Ξέρεις τι να κάνεις, συνέχισε να προχωράς μπροστά.”«Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητού του τηλεφώνου, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα – η οποία είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει – και πήδηξε έξω. Αυτή έστειλε ένα μήνυμα ενημερώνοντας για την κατάσταση και προχώρησε στην επιστροφή προς τον διάδρομο προσγείωσης για να προσγειωθεί», δήλωσε σε αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης.

Ο Alvarez μίλησε με θετικά λόγια για τον εκπαιδευτή, χαρακτηρίζοντάς τον έναν άνθρωπο που ήταν «πάντα χαμογελαστός», ενώ τόνισε πως κανείς από το περιβάλλον του δεν είχε αντιληφθεί ότι αντιμετώπιζε μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τόσο δραματική απόφαση.

«Πήρε αυτή την τραγική απόφαση μέσα σε ένα αεροπλάνο με ένα άτομο δίπλα του. Δεν υπάρχει τρόπος να το σκεφτεί κανείς ή να το καταλάβει, αλλά ο ανθρώπινος νους είναι τόσο περίπλοκος, τόσο απρόβλεπτος. Γι’ αυτό συνέβη αυτό που συνέβη».

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο 42χρονος φέρεται να είχε ακολουθήσει νευροψυχιατρική θεραπεία, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς το συγκεκριμένο στοιχείο φέρεται να ήταν γνωστό μόνο σε κοντινά του πρόσωπα.

Για τη νεαρή πιλότο, ο διευθυντής της σχολής ανέφερε πως επέδειξε ψυχραιμία και εξαιρετικές ικανότητες σε μια ακραία κατάσταση. Τη χαρακτήρισε «πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, ώριμη και επαγγελματική», ενώ πρόσθεσε πως «ήταν πολύ ταραγμένη, αλλά με απόλυτο επαγγελματισμό οδήγησε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και πραγματοποίησε μια τέλεια προσγείωση. Διατήρησε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού».