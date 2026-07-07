Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση γυναίκας, σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 12:00 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στην π.ε.ο. Λαμίας – Θερμοπυλών.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, Αμερικανίδα τουρίστρια γύρω στα 75, είχε κατέβει με το γκρουπ από λεωφορείο και θέλησε να διασχίσει το οδόστρωμα για να δει από κοντά το άγαλμα.

Δεν πρόσεξε όμως ότι εκείνη την ώρα νεαρή οδηγός κινούνταν με ασημί ΙΧ από Θερμοπύλες προς Λαμία. Η οδηγός δεν έτρεχε αλλά δεν μπόρεσε να φρενάρει εγκαίρως. Αποτέλεσμα ήταν η τουρίστρια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο ένα της πόδι και να χτυπήσει κατά την πτώση της στο οδόστρωμα στο κεφάλι, ενώ αρχικά φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις της.



Στο σημείο, όπου γίνονται έργα για την διαμόρφωση εισόδου στον ιστορικό χώρο και στο Μουσείο, επικράτησε πανικός. Η ξεναγός που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του δρόμου, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι εργαζόμενοι στο έργο έφεραν ομπρέλα για να προστατεύσουν από τον ήλιο την τραυματία, αλλά και όσους τη βοηθούσαν.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε γρήγορα στο σημείο και η ηλικιωμένη διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Λαμίας με φορείο.



Η Τροχαία Λαμίας και το Β’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας σήμαναν το χώρο προς αποφυγή κι άλλου ατυχήματος, μέχρι να απομακρυνθεί το ασθενοφόρο.