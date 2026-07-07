Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές του 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Γέραμπεκ στη Ρόδο, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο είχε ταξιδέψει στο νησί μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026», προκειμένου να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, όταν ο 19χρονος είχε βγει για τρέξιμο σε δρόμο της παραθαλάσσιας περιοχής των Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, παρασύρθηκε από φορτηγάκι και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με το proodos.com.gr o 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Με ανακοίνωσή της στο Instagram, η ΣΚ Αρτίς Μπρνο εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του νεαρού ποδοσφαιριστή.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Συγκίνηση προκαλεί και το μήνυμα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες, τον αποχαιρέτησε γράφοντας:

«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».